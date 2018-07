A relucir los problemas. Luego que salió a relucir que los concesionarios del transporte urbano han salido a pedir un incremento de un peso más a la tarifa, fueron los ciudadanos los que sacaron a relucir toda la problemática que tienen que enfrentar al subirse a un camión, y es que se quejaron de la mala actitud de los choferes de transporte público, y que si quieren un aumento lo primero que deberían de solucionar son las conductas de los choferes, ya que es muy común ver el mal servicio, así como en rutas donde recorren el mismo tramo se jueguen carreras para ganarse el pasaje, por lo que hicieron un llamado al director de Vialidad y Transportes en el estado, Octavio Ruiz Fonseca, para que realice un trabajo de análisis profundo para pensar en el incremento.



Reconocen el esfuerzo. Después de vivir una jornada electoral única en Sinaloa y ya encontrarse en los últimos procesos de cierre de las actividades que se generaron del día de las votaciones, ayer en la sesión que presidió el vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital, Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, se aprovechó para reconocer el esfuerzo de las capacitadoras asistentes electorales, las cuales resultaron mejor evaluadas y que hicieron que este esfuerzo en conjunto con los ciudadanos arrojara un ejercicio de buen resultado no solo en el Distrito, sino en todo el estado.



Lo contradictorio. Más vale tarde pero sin sueño, algo así están aplicando los productores en Sinaloa sobre el uso y aplicación de agroquímicos en sus cultivos. Mario Urías Cuadras, secretario del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa, informa que ya es notable ese cambio en algunos productores, quienes ya no usan los agroquímicos más tóxicos o agresivos con las plantas y seres humanos. Esto como quiera es una buena noticia para la ciudadanía en general, sin embargo, el líder asegura que si bien ya es un cambio, esto es algo lento, tan lento, que no hay control de las canastillas que se utilizan para el desecho de las botellas de agroquímicos, que son usadas de lujo por los mismos productores, quienes tiran a un lado los botes vacíos. Será necesario que se condicione los apoyos o beneficios para quien no cambie la forma de aplicar los insecticidas y acelerar este proceso, porque cultura del cuidado del medio ambiente parece que nomás desapareció.



A la chamba. Al presentarse el alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela ante Cabildo para informar su regreso a la silla presidencial, la regidora Alicia Janeth Verdugo Meza fue muy clara y directa al pedirle al popular “Chenel” que trabajara con seriedad y transparencia, porque de eso se trataba el gobierno y para bien del pueblo, además señaló que ella, así como el resto de los integrantes del Cabildo, quieren cerrar bien su administración y que no quiere que haya dudas en la aplicación del impuesto predial rústico, por lo que fue reiterativa de manera constante. Sin embargo, hasta ahora nomás ha dicho “Chenel” que no regresó a beneficiarse, pero tampoco se ha hecho un análisis claro de cuáles son las obras y en beneficio de qué pueblos se aplicará el IPR. ¿Será acaso que tendrá que recordarle de nuevo la regidora?