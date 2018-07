Llueve sobre mojado. En Mocorito cuando no les llueve les llovizna. Tanta fue su espera por que lloviera para abastecer sus necesidades, que cuando por fin se llegó ese día tan esperado, se descompuso la planta potabilizadora, siendo tal el desperfecto, que estarán hasta el día de mañana sin agua potable, por lo que según el gerente de la JMAPAM, Fernando Nájar López, tuvieron que desinstalar la bomba de la planta de emergencia, ya que tuvieron algunas complicaciones con el nivel del agua, dejando la conexión de la cabecera municipal desprotegida. Ante esta situación, los habitantes de la cabecera han tenido que acudir a las bombas ubicadas por la zona del río para llevar agua a sus casas, pero se encuentran con la sorpresa que no hay quién les dé apoyo para abastecer sus tinacos.



Aplicando las multas. Y mientras en Mocorito la gente se quedó sin agua, en la ciudad de Guamúchil la Japasa está aplicando multas económicas para los usuarios que sean sorprendidos derrochando agua, pues la situación actualmente no está como para que el vital líquido se desperdicie, por lo que la gente deberá ser más cuidadosa y en caso de no acatar las recomendaciones, se harán las sanciones correspondientes. Hay que recordar que el gerente Manuel Beltrán Urías señaló recientemente que la morosidad afecta mucho a la paramunicipal y si la población continúa en el renglón de no acatar las recomendaciones, tal vez pudieran recuperar algo con las multas que se apliquen, pero de igual manera, el punto no es esperar a aplicar las sanciones, sino que habrá que implementar una cultura de cuidado del agua.



¿No avisaron? Hace meses se viene anunciando la remodelación del mercado viejo en Guamúchil, trabajos que pronto estarán iniciando, pero de acuerdo con locatarios del mismo, hay un detalle que al parecer no se ha tomado en cuenta, ya que dijeron no saber a dónde se van a reubicar mientras se esté llevando a cabo la remodelación, a lo cual el alcalde sustituto, Carlo Mario Ortiz, ya señaló que en los próximos días sostendrán una plática con los comerciantes para acordar cómo trabajarán. ¿Será que se les olvidaría, o van por partes?



A ver para cuándo. Bien dice el dicho, la esperanza muere al último, y es que en Angostura aún siguen esperanzados a los apoyos del Gobierno del Estado para dos obras millonarias, las cuales estarían en la sindicatura de La Reforma. El presidente municipal José Manuel “Chenel” Valenzuela López dice que regresando del periodo vacacional, que culmina hoy, reanudarán las gestiones para que se pueda construir el malecón y la plaza comercial en el área de ‘La Plantona’. Cabe mencionar que personal de la SCT en su visita en el 2017 aclaró que sería necesario 60 millones de pesos, y hace poco el ex presidente municipal interino comentó sobre un apoyo de 50 millones para la plaza, es decir, serían 110 millones de pesos por las dos obras para la sindicatura antes mencionada. ¿Será que “Chenel” Valenzuela tendrá la oportunidad de instalar la primera piedra de estas dos obras? Acaso se aplicará la de ‘nadie sabe para quién trabaja’, y la presidenta municipal electa, emanada del PRI, dará el banderazo de construcción de éstas, nadie sabe, y es que hay que recordar que, en lo que respecta a la obra del malecón, es un proyecto que inició en la administración pasada y es hora que sigue igual.