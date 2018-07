Que siempre no. Y resulta que siempre no quieren el acuerdo al cual habían llegado durante la reunión del Consejo del Módulo de Riego V-I en Angostura, y es que la falta de cultivo del ciclo P-V provocó que el organismo no captara el recurso necesario para hacer los pagos pertinentes, y para esto el presidente, Osvaldo Aispuro, propuso varias posibilidades para recuperar dinero y dejar esto en excelentes condiciones, entre ellas pedir préstamo y pagar los intereses, o que los productores pagaran por adelantado la cuota de agua para el próximo ciclo, esto en la reunión del Consejo el pasado sábado, pero en un abrir y cerrar de ojos los productores se dieron cita para decir que esto está mal, que se presta a otras cosas, y muchos argumentos, en pocas palabras, echaron para atrás la propuesta, y el módulo deberá buscar otra manera de obtener entre 3 a 4 millones de pesos. A ver cómo les va.



Ahora es en Chinitos. Los incendios en los basurones, tanto en Alhuey, Angostura, como en la Ciénega de Casal y Tamazula II, Salvador Alvarado, al parecer han cesado, pero todo indica que no era un problema propio de dichas zonas, ya que ahora la problemática se encuentra en el basurón de la sindicatura de Chinitos, Angostura, donde el síndico, Sergio Olmeda Medina, dice que hay unos dos incendios a la semana en el área y, al igual que en Alhuey, esto afecta a los poblados circunvecinos. Tal parece que las autoridades no han puesto verdadera mano dura en este tipo de situaciones, o será que tendrán que ponerle todo el empeño para agilizar la obra del relleno sanitario del Évora, para que una vez concentrados ahí todos los desechos, sea más fácil tener un control para evitar los incendios. Mientras tanto, habría que pensar en soluciones a corto plazo.



Soluciones. Tras algunos años de haberse concluido la remodelación del Mercado Municipal nuevo en Guamúchil, luego de quejas constantes de locatarios durante las temporadas de calor, al argumentar que el lugar se convertía prácticamente en un horno, finalmente le tocó al alcalde sustituto, Carlo Mario Ortiz Sánchez, revisar la situación para buscar solución a la problemática. A ver si ahora ya queda solucionado por completo, pues es un trabajo que inició desde el 2014 y al parecer no se tomó en cuenta el utilizar un material más adecuado para el clima de la región.



Avísenles. El presidente del Comité Ciudadano de Mocorito, Enrique Pérezrubio Peña, dijo que ante el Comité y área de Turismo se había hecho la petición de una pieza para ser mostrada en el museo de los Pueblos Mágicos en Aguascalientes, sin embargo, nadie había puesto su empeño para realizarla, y luego luego, la directora de Turismo, Lily López, salió a defenderse, pues le dijo que efectivamente el área de Cultura se estaba encargando de ello. Al parecer eso puede dejar ver que la comunicación entre las áreas del Ayuntamiento de Mocorito no andan muy bien y sobre todo que no hay coordinación entre Turismo y ciudadanos.