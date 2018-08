Los olvidados. Ante la problemática que se ha dado en la comunidad Carricitos, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, sus habitantes dicen no tener apoyo de las autoridades municipales, y es que señalan que el presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez nunca ha visitado esta población, por eso no han tenido la oportunidad de hacerle la petición directamente, ya que aseguran que de otra forma no funciona, aunque dicen que en años anteriores han hecho la petición en otras administraciones y nunca que los han escuchado.



Piden ser avisados. En municipios como Salvador Alvarado, cuando se va a realizar un corte en el servicio de agua potable se avisa con anticipación a la población para que se prevengan, pero en Angostura la gente está inconforme debido a que cuando esto sucede no les avisan y se enteran hasta que ya no tienen el servicio. Ahora el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), Juan Guadalupe García, tendrá que tomar el ejemplo de otros municipios y así evitar inconformidades entre los usuarios, pues muchos reclaman un buen servicio al estar al corriente con sus respectivos pagos.



Un empujón. El Pueblo Mágico de Mocorito cuenta con importantes tradiciones y actividades que han aprovechado para darle el impulso que necesita y que se ha visto desde que era Pueblo Señorial, pero aun así, los comentarios que se escuchan son que faltan más actividades qué hacer, incluso en los alrededores de la cabecera municipal, lo cual las autoridades de Turismo pueden tomar de personas de las distintas comunidades, pues como el señor Ernesto Padilla, conocen de costumbres y tradiciones que tal vez nadie o pocos conozcan, como la realizada ayer en la comunidad La Cofradía de Soto, conocida como ‘Correr al hambre’, que es una actividad para fortalecer los lazos familiares y que bien pudiera contribuir a darle otro pequeño impulso al crecimiento turístico de Mocorito.



Les falta apoyo. En la temporada vacacional los servicios en la autopista Benito Juárez se incrementan entre el 50 y 60 por ciento para la Cruz Roja en Angostura, y según el presidente del Patronato, Ímuris Higuera, no reciben mayor apoyo por realizar este trabajo que cubren desde Las Brisas hasta Caimanero, pues afirma que los gastos prehospitalarios deben correr por cuenta de la compañía que tiene la concesión de dicha rúa. Ahora habrá que buscar un acuerdo, pues la Cruz Roja es una institución que requiere de gran apoyo para realizar su trabajo.