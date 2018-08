Urge alguien en Turismo. A pesar de que se ha trabajado por aumentar el turismo en Salvador Alvarado con las diferentes obras, como la remodelación de la Plazuela Municipal Pedro Infante, el Parque Mirador de la Presa Eustaquio Buelna y la avenida Ferrocarril, parece que no hay quién se encargue de la difusión, pues no hay un encargado del área de Turismo en el municipio, para lo cual es importante que sea una persona que esté ahí específicamente para dicha área, pero le dan todo el paquete al director de Promoción Económica, Gabriel Díaz, para la difusión, o a la directora de Cultura, Oralia Castro. Ya urge alguien encargado de Turismo en el municipio, porque el verano ya se acabó y no se vio movimiento en este ámbito con ofertas y trabajos definidos para los que vienen; además, si se pretende crecer en este aspecto, deberán contar con alguien enfocado solo en ello, para que se tengan mejores resultados.



Dicen y no hacen. Según el titular de Protección Civil de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum, los estragos causados por la lluvia del pasado miércoles se deben en gran medida a los colectores pluviales tapados por la basura que la misma gente arroja donde sea y esto se pudo ver al estar la gran mayoría de las calles en la ciudad convertidas prácticamente en ríos. Ahora bien, vecinos de la colonia Cuauhtémoc no se quedaron callados y sacaron a relucir la otra cara de la moneda, pues aseguran que en el caso de dicho sector, pidieron el desazolve del arroyo desde el mes de enero, pero aseguran que el personal del Ayuntamiento nada más simuló trabajar y no fue así, pretextos pusieron muchos y las consecuencias se vieron la noche del miércoles.



Piden empezar antes. Pescadores de Angostura señalan que buscarán el levantamiento de la veda del camarón para el 15 de agosto, pues según dice el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Playa Colorada, Jaime Salazar de la Cerda, siempre ellos invierten en vigilancia para cuidar el producto y terminan perdiendo, al irse el crustáceo a alta mar o con los pescadores furtivos, por lo que los ribereños se sienten cansados de que siempre ocurra lo mismo, y esperan que les autoricen la fecha de levantamiento de la veda a más tardar el 20 de agosto, puesto que nunca les autorizan la fecha que ellos solicitan.



Árboles de Chinitos. La petición que han realizado los habitantes de la sindicatura de Chinitos para que corten los árboles por los problemas que han ocasionado, no será tomada a la ligera. El director de Ecología, Arnoldo Angulo Angulo, ha dicho que habrán de llevar esta petición tanto con la presidencia como otras áreas. Al parecer lo que menos quieren es andar cortando árboles. Cabe recordar que en Los Mochis se aplican sanciones de 2 a 12 mil pesos para quien corte un árbol. ¿Acaso les ha dado temor por esta medida? Esto es la muestra que cuando se quiere se puede, solo falta que otros municipios repliquen este tipo de sanciones, con lo cual se podrán salvar decenas de árboles.