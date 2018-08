Que lo haga el que sigue. De nueva cuenta son los habitantes de la sindicatura de Chinitos, Angostura quienes están solicitando tanto al Ayuntamiento, como al Gobierno del Estado, el apoyo con elementos de Seguridad Pública, ya sean elementos de la Policía Estatal o la ya conocida Policía Militar. Y mientras los ciudadanos están haciendo peticiones, es el mismo presidente municipal, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, quien les dijo que mejor hagan esta petición cuando entre la próxima administración, argumentando que será más fácil pedir apoyo militar. Sea verdad o no, él ha sido presidente y diputado porque así lo quiso la ciudadanía, nadie le dijo que votarían por él ‘en la próxima’ como para que ahora no quiera responder ante la petición que le hacen. Tal parece que quiere salir tal y como entró, sin hacer trabajos, gestiones o inversión. Hay que recordar que los sectores productivos han reprobado a “Chenel” Valenzuela, calificándolo hasta de mal administrador.



Todo ha quedado en compromisos. En medio de deudas, con créditos cancelados y en busca de recuperar algo de lo prometido en la colecta, es como se encuentra la Cruz Roja Delegación Angostura, pues a decir del presidente del Patronato, Ímuris Higuera Araujo, hay alrededor de 140 mil pesos que no se han recuperado de los compromisos hechos por algunos organismos durante la Colecta Anual, siendo la mayor parte de dicho recurso de parte del Ayuntamiento y los módulos de riego. Cabe mencionar que la situación actual de la benemérita institución en el municipio costero es crítica y sobreviven con lo que llegan a cobrar de los servicios que surgen durante el día, como una curación o un traslado, además tienen cancelados los créditos en las gasolineras y, mientras tanto, todo ha quedado en compromisos.



No sabía. El que al parecer ni cuenta se dio de la problemática de la fuga de aguas negras en la comunidad Carricitos fue el síndico de Cacalotita, Aarón Abraham Sánchez López, quien también cubre esta comunidad, lo cual explica la comunicación que se tiene con los comisarios y con los mismos habitantes, ya que las problemáticas han sido durante años. Es por casos como éste que resulta de vital importancia que se pongan manos a la obra para saber qué es lo que aqueja a la ciudadanía y actuar en consecuencia para resolver las problemáticas.



Tuvieron que adelantar. Luego de realizar una reparación preventiva mientras comenzaban con los trabajos para reparar definitivamente la línea de conducción de agua El Salitre-Guamúchil, el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, y trabajadores de la paramunicipal tuvieron que salir ayer por la mañana para revisar la tubería a la altura de Los Mezquites, pues debido a la presión del agua, terminó por reventarse y tuvieron que adelantar ayer los trabajos programados para el lunes. El problema era que por esa fuga se habían afectado 18 colonias el pasado jueves.