Se tendrá que hacer. Debido a que no se hizo la inversión para el cambio de tuberías de drenaje a su debido tiempo al parecer por falta de recursos, cuando pavimentaron algunas calles, dichas tuberías ahora se encuentran colapsadas y ahora la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) tendrá que gastar aún más, según señaló el gerente, Manuel Beltrán Urías, pues indica que las tuberías tienen alrededor de 40 años y nunca se había hecho algo por sustituirlas, pero ahora tuvieron que hacer un gasto en reparaciones de emergencia y además tendrán que desembolsar para el cambio total, el problema es que, como se ha dicho ya en varias ocasiones, los recursos de la paramunicipal no alcanzan.



Cambio de planes. Desde tiempo atrás se ha estado tocando el tema del Frente de Defensa del Impuesto Predial Rústico, así como la lucha para que dicho impuesto se aplique en obras de buena calidad para las comunidades que lo aportan. Esto ha tenido tanto auge últimamente en el municipio de Angostura, que se han realizado un sinfín de reuniones entre los integrantes con líderes para buscar que se realice su petición; pero desconociendo el porqué, en un giro de 180 grados, ahora los que integran este Frente han hecho una nueva petición o exigencia a la administración de José Manuel “Chenel” Valenzuela López, y no se trata de obras, pues esperan que se adquiera maquinaria nueva para el Ayuntamiento, ¿acaso se dieron cuenta de la real necesidad para el municipio? Habrá que ver cómo termina este asunto y, sobre todo, ver cómo inicia con la nueva administración para descartar que solo sean cuestiones políticas y realmente estén velando por los intereses del productor.



Afectados por chapulines. Y en cuanto a la agricultura de temporal, los productores se encuentran muy afectados en el municipio de Mocorito, pues la plaga de chapulines ha causado estragos en los cultivos, obligando a algunos a optar por la resiembra, pero según el líder del Comité Municipal Campesino número 13, Alfonso Acedo, las cosas se tornan peores para quienes no cuentan con los recursos necesarios para la resiembra, pues se quedarán con graves pérdidas, sin posibilidad de recuperar algo. La única esperanza de muchos es que las instancias competentes les brinden su apoyo para ver si de alguna forma logran salir del bache.



Ayuda urgente. La presencia de ratas de gran tamaño en el fraccionamiento San Cristóbal, en Guamúchil, ha puesto la alerta roja entre los vecinos, quienes solicitan a las instancias competentes que se haga algo para apoyarlos en la solución del problema, y es que no es algo de ayer, sino de años atrás, pero esta ocasión la situación ha ido más al extremo y se ha salido de control a pesar de que han tomado algunas medidas al respecto. Prácticamente se trata de un tema de salud pública que de no atenderse rápidamente y de manera eficaz, podría derivar en enfermedades entre los vecinos del sector.