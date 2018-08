Necesitan mano dura. El alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, deberá tomar medidas desde su trinchera para defender las actividades y trabajos en pro de mantener y difundir el Pueblo Mágico, y es que luego de haber habilitado un área del parque Alameda como taste de ulama con el fin de revivir este juego ancestral, hubo alguien que metió vehículos a dicha zona, dejando un lodazal y las marcas de las llantas en el suelo. Ahora en este sentido se tendrán que sumar esfuerzos y reforzar la vigilancia para esa zona del pueblo, ya que es mucho lo que se invierte para sacar a flote el municipio en el ámbito turístico.



No le responden. A pesar de los intentos por solicitar apoyo para que les proporcionaran una carpa donde los beneficiarios del programa 65 y Más pudieran resguardarse de los inclementes rayos del Sol el pasado lunes, el síndico de Pericos, Mocorito, Rafael López, no obtuvo una respuesta favorable, por lo que la gente tuvo que hacer largas filas bajo el Sol para entrar a las instalaciones de la sindicatura a cobrar dicho apoyo. Pero aun así, el síndico se las ingenió y consiguió apoyo con una funeraria local para la colocación de una carpa, la cual no fue suficiente, pero la intención de ayudar se tuvo, mientras que señala no haber obtenido respuesta del Ayuntamiento, pues asegura que tanto el alcalde Guillermo Galindo, como el tesorero Jaime Angulo, lo dejaron en visto con los mensajes de WhatsApp, mientras que el director de Desarrollo Social, Macario López, solo le dijo que ‘haría la lucha’ para ayudarlo.



Salen a relucir las fallas. Donde los vecinos se encontraban muy molestos el día de ayer fue en la comunidad Tamazula II, en Salvador Alvarado, esto porque después de las lluvias la avenida Jesús González Ortega y la calle Pedro Juárez, recientemente pavimentadas, terminaron con enormes encharcamientos, por lo que señalan que la obra no fue hecha bajo una buena planeación, y es que dicen que las calles de terracería que cruzan el pavimento quedaron a un nivel más alto. A ver qué solución encuentran las autoridades correspondientes ante la problemática de los vecinos, y si la petición llega hasta el departamento de Obras Públicas, a cargo de Hugo Alberto Soto, pues la situación se repetirá con cada precipitación abundante que haya.



Arrancones. Y en el mismo renglón de las problemáticas derivadas de la lluvia, es en la colonia 5 de Febrero, conocida como “Los Patos”, en la ciudad de Guamúchil, donde el desorden impera cada que hay lluvias fuertes, pues las casas de quienes viven frente a la explanada de la zona industrial terminan llenas de lodo, ya que en esa área se acercan vehículos a dar vueltas a gran velocidad y terminan aventando lodo para todos lados, incluso la misma gente ha llamado a dicha acción ‘El patatazo’, pues éste se repite constantemente en esta temporada. Es debido a esta problemática que la gente del lugar solicita a la autoridad municipal, en la figura del alcalde Carlo Mario Ortiz, así como de Seguridad Pública, que dirige Jaime David Silva, que se tomen cartas en el asunto.