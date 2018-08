Con la mira en la veda. El pasado martes los 18 presidentes de las federaciones de cooperativas estuvieron presentes en la capital del estado para entablar diálogo con el secretario de Pesca, Sergio Torres, y tocar temas importantes, entre ellos el levantamiento de la veda. Los pescadores piden que ésta se levante el 22 de agosto porque los resultados de los muestreos de la Conapesca dicen que ya hay una buena cantidad de camarón; esto ha generado un desespero por salir a pescar. En la reunión se dijo que el secretario estará dando el espaldarazo con la petición para que la veda llegue a tiempo; a ver qué pasa con la gestión de Sergio Torres Félix, y si logra un avance en este tema será uno de los pocos secretarios de Pesca aclamados o, de lo contrario, de no lograr nada sobre este tema, a ver si no se desatan las inconformidades, pues siempre es la misma situación entre ribereños y armadores cuando se levanta la veda.



A no quitar el dedo del renglón. El departamento de Salud de Salvador Alvarado se ha tenido que poner a trabajar, esto por las fuertes quejas que ha habido por problemas insalubres en diferentes partes del municipio, donde dice el médico municipal, Gilberto Aguilar, que están dispuestos a trabajar en cada uno de los casos, donde se espera que así siga siendo siempre mientras él permanezca en el puesto. Hay que recordar que recientemente se presentó un problema en el Rastro Municipal, donde la sangre de los animales sacrificados estaba brotando por el registro del drenaje; mientras que en el fraccionamiento San Cristóbal se registró la presencia de enormes ratas en los patios de las viviendas.



Un riesgo latente. Al parecer la Delegación de Vialidad y Transportes tendrá que implementar medidas y sanciones en las que especifique cada una de las faltas que los conductores del transporte público puedan llegar a cometer, pues recientemente el delegado en Salvador Alvarado, Jesús Enrique Pérez, anunció que estarían vigilando algunas rutas que no cumplían con sus horarios, pero ahora tendrán que vigilar también otras acciones, como la que denunció ayer un usuario de una ruta foránea, en donde captó a un chofer hablando por celular mientras conducía. El peligro es que no solo puede salir afectado el conductor, sino que en sus manos tiene en juego la integridad de pasajeros y terceras personas.



A paso lento. Lento pero seguro es como ha avanzado la obra del aula de usos múltiples de Bomberos Angostura, pues a decir del comandante, José Humberto Romo Valenzuela, les acaban de entregar los 30 mil pesos que habían autorizado los regidores del Ayuntamiento, pero harán falta más recursos para poder concluir completamente la obra, pues serían alrededor de 108 mil pesos. Hay que mencionar que la obra que se está realizando estaría cumpliendo con varias funciones una vez concluida, por lo que resulta muy importante para la corporación contar con ésta, así como con el apoyo de organismos y la ciudadanía en general.