¿Y los funcionarios? El pasado 16 de julio los funcionarios del Ayuntamiento de Angostura regresaron a sus labores después de haber disfrutado algunos días de asueto. Si bien se vio movimiento al interior de la Comuna, esto solo fue como una ‘llamarada de petate’. Desafortunadamente los primeros días de agosto las áreas del Ayuntamiento se pueden observar con mucha gente aguardando por algún funcionario, pero sin que se pueda contar con la presencia del mismo. Tal parece que no hay una figura que les llame la atención por este motivo. Solo hay que recordar que se viene el proceso de entrega-recepción, a ver si tendrán a tiempo toda la documentación necesaria. Al parecer la próxima presidenta municipal, Aglaeé Montoya Martínez, tendrá que tomar ciertas medidas para ver que su equipo de trabajo esté en realidad a tiempo y todos los días en sus puestos de trabajo, ya sea en la oficina o en campo.



Preocupante situación. A pesar de las lluvias registradas en lo que va del mes, en comparación con otros años el 2018 es cuando menos captación de agua se ha tenido, según dice el líder de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, pues las presas están un 40 por ciento abajo de lo captado años atrás en estas mismas fechas. Lo peor de este caso es que aunque la presa Buelna se encontrara en un rango de captación más alto, no alcanzaría a suministrar toda el agua que un solo módulo de riego requiere, ya que la mayor fuente de agua que utilizan los agricultores en la región es de la presa López Mateos, por lo que la última esperanza que tienen ahora es la presencia de tormentas y huracanes.



Conscientización. Personalmente el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Jesús Enrique Pérez Ramírez, se ha dado a la tarea de hablar con los choferes del transporte público urbano y foráneo para ver si así evitan cometer acciones que pongan en riesgo su integridad y la de sus pasajeros, esto luego de la queja que pusiera un usuario al captar a un chofer hablando por celular mientras conducía. Ahora lo importante será mantener la vigilancia con los choferes y confirmar que en realidad estén dando un buen servicio sin caer en este tipo de acciones, y que los usuarios se animen a denunciar, pues son muchas personas las que arriesgan su integridad si se presenta un caso de este tipo.



Sin equipo. A pesar de estar en la mejor disposición de atender las peticiones ciudadanas, el coordinador de Protección Civil de Mocorito, Valentín Alapizco Arce, señala que no cuentan con el equipo, ni maquinaria o el personal necesario para atender cierto tipo de incidentes, como fue la caída del álamo que afectó una vivienda el pasado miércoles, pues se trata de un árbol de gran tamaño que en otras ocasiones, cuando se podó, se tuvo que pagar la renta de grúas para poder llevar a cabo el trabajo. Protección Civil y Bomberos en Mocorito trabajan bajo muchas carencias, por lo que sería necesaria una mayor gestión de las autoridades para apoyarles para que puedan ayudar totalmente a la población en caso de una situación difícil.