Amenaza. Si en las próximas horas el Gobierno del Estado no llega a un acuerdo con Fernando Sandoval, líder estatal del sindicato del SNTE 53, sobre la deuda de 387 millones de pesos que tiene, el ciclo escolar 2018-2019 arrancará muy mal en 100 planteles educativos de la región del Évora, pues amenazaron con un paro laboral de parte del magisterio en el primer día de clases. Sin duda alguna, los más perjudicados con todo esto serán los niños y jóvenes estudiantes, que dicho sea de paso, ni vela tienen en el entierro, pero pagarán las consecuencias de una muy mala relación de negocios hecha por el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, y la Sección 53 del SNTE.



Ahora fue con ‘s’. En cierta manera, este año comenzó con un aspecto diferente el evento del Surutataso, sí, con ‘s’, pues cuando los organizadores quisieron retomar los preparativos de parte del Ayuntamiento se vieron en un apuro, pues ya tenían todo planeado y al momento de salir la publicidad, los organizadores de años anteriores les pararon el alto, y es que hubo alguien que registró el nombre del Surutatazo, con ‘z’, al parecer en busca de que se echaran para atrás al querer organizar el evento, pero el municipio serrano no dio reversa y buscaron una solución, que fue lo de cambiarle la letra al nombre para llevarlo a cabo sin problema alguno.



Pero no les dice cuándo. A quien le sigue lloviendo es al presidente municipal de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, y es que a pesar que la gente le hace peticiones y no solo durante estos meses, sino todo el tiempo que ha estado al frente del Ayuntamiento, parece ser que hace caso omiso o simplemente los atiende y les dice que sí para dejarlos contentos, pero no pasa de ahí, y es que desde hace tiempo atrás los habitantes de La Reforma no han pedido, han exigido que haga algo al respecto a la inseguridad que existe en la zona. Y es que en estos tiempos los pescadores están sufriendo, pues mientras esperan el levantamiento de la veda del camarón, la inseguridad es tanta, que se están robando las propelas de los motores marinos, y pese a ser la sindicatura más grande, la autoridad no ha reforzado el lugar con más elementos o de plano pedir apoyo al estado.



Contraste. A unos días de que la emblemática avenida Ferrocarril, en Guamúchil, sea totalmente abierta a la circulación, todavía quedarían algunos detalles para que en el aspecto turístico ésta pueda dar una mejor imagen a quienes la visitan, principalmente a aquéllos que llegan de otros municipios o entidades del país. El alcalde sustituto, Carlo Mario Ortiz Sánchez, tendrá que encargarse de ir atendiendo esos detalles, pues en lo que respecta al cruce de la Ferrocarril con la calle 5 de Mayo, un gran hoyo continúa todavía ahí, contrastando con el gran trabajo que se hizo para remodelar la mencionada vía.