Les falta una actualización. Pareciera que quienes se encargan de actualizar la página web del Ayuntamiento de Angostura necesitan que les recuerden su trabajo, ya que en el directorio de funcionarios actualmente aparecen los mismos que ocupaban los distintos cargos cuando José Manuel “Chenel” Valenzuela López asumió la presidencia municipal por tercera vez, en el 2017, y esto porque el alcalde ya se fue de campaña este año, regresó, y todavía no se modifica dicha lista, cuando un gran número de funcionarios se encuentra en otras áreas, otros más renunciaron y a algunos los alcanzó la ‘guillotina’.



No se acaban los problemas. Para la Cruz Roja en Mocorito al parecer los problemas financieros son el cuento de nunca acabar, pues asegura la presidenta del Patronato, Rosalba López Quiñónez, que la deuda que se tenía con la Cruz Roja Estatal, la cual ascendía a alrededor de 500 mil pesos, ya ha sido cubierta, pero esto no se acaba aquí, pues aun cuando salieron con un gran esfuerzo de ese adeudo, ahora tendrán que buscar la manera de cubrir el pago de la nómina de los trabajadores.



Manos a la obra. Desde el mes de mayo se empezaron a presentar quejas sobre los voladores que rondan las casas en el municipio de Salvador Alvarado, pero ha sido hasta esta semana cuando el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velazco Zayas, que está en búsqueda de minimizar el problema, puso manos a la obra con los trabajos de descacharrización cuando los criaderos de mosquitos están a su máximo nivel debido a la temporada de lluvias. Cuando de verdad se dieron cuenta que hay un gran número de quejas por la presencia de mosquitos, habría que preguntar por qué no se pusieron a trabajar para prevenir, ya que la gente constantemente se molesta y siempre se actúa cuando ya tienen el problema encima. Es importante que atiendan a tiempo las situaciones de riesgo, y también, de parte de la población, acatar las recomendaciones.



Unas por otras. Mientras para la mayoría de los agricultores las lluvias que se han registrado han sido benéficas en muchos aspectos, hay quienes, en el campo, han salido perjudicados, pues los productores de chop suey en la sindicatura de Rosamorada no han podido iniciar con la siembra de dicho cultivo debido a la gran cantidad de humedad que hay en la tierra y han tenido que optar por el cacahuate. Hay que recordar que el cultivo de chop suey se da dos veces al año y según los productores mocoritenses es una producción que, a diferencia del cacahuate, ya tiene una comercialización digamos segura, pero en este caso, las abundantes lluvias no ayudan.