Entre risa y risa. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, durante la visita que realizó a la ciudad de Guamúchil para la entrega del circuito de pavimentación en el sector Residencial del Valle, nomás entre risa y risa sacó varias sonrisas fingidas cuando le dijo al secretario de Obras Públicas, Osvaldo López, y al alcalde sustituto de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, que nomás hablaron en la presentación pero no se les entendió nada, pues parecía que alguien los estaba correteando, rápido querían terminar, así también le comentó al diputado federal, Evelio Plata, que ya nada más le faltaban 15 días para concluir su gestión y ya se iba.



Cercanía con la gente. En sus primeras visitas que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, hizo a la región del Évora, mencionó que en sus eventos le daría preferencia a la gente para que estuvieran sentados al frente de donde él estuviera dando su mensaje, esto supuestamente para que se diera una mayor cercanía con la población, pero al parecer ayer en Guamúchil se olvidó de ello, pues al frente en el área del público se encontraban sentados regidores, funcionarios y algunos exfuncionarios.



Se requiere de su cooperación. La población constantemente hace peticiones al Ayuntamiento para contar con buenos servicios en el municipio de Angostura, pero también se requiere que sea la misma gente quien ponga su granito de arena cuando se cumpla con dichas solicitudes, pues el director de Obras y Servicios Públicos, Heriberto Mascareño, afirma que se está trabajando en mejorar el alumbrado público en diferentes comunidades del municipio, pero aún no terminan con este trabajo y en las zonas donde comenzaron ya hay lámparas quebradas. Así no se puede.



Después de la tormenta... Al parecer la situación va mejorando para el gremio ganadero en Salvador Alvarado, esto según el presidente de la Asociación Ganadera Local, Agustín Fierro Mercado, pero lo feo se presentó hace casi un mes, cuando debido a las altas temperaturas registradas, señala que entre los hatos de los miembros de la Asociación tuvieron mortandad de animales y que ahora con las lluvias se están viendo beneficiados, aunque todavía quedan vacas flacas, con las que podrían tener problemas en cuanto al precio.



De nuevo sufren las consecuencias. Como se ha visto en esta temporada de lluvias, de nueva cuenta una torrencial precipitación pluvial puso de cabeza la ciudad de Guamúchil y comunidades aledañas, y como prueba están las inundaciones registradas en 12 viviendas del casco urbano, así como vehículos varados por las grandes cantidades de agua en las calles del casco urbano y las malas condiciones de algunos sectores donde no hay pavimento o donde éste se encuentra en malas condiciones.