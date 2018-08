Cartulinas recicladas. Es algo fuerte el trabajo que le dejaron a la directora general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Rosa Elena Millán Bueno, pues los trabajadores exigen el pago de ahorros, los cuales no saben dónde quedaron porque andaban consiguiendo cómo pagarles a los trabajadores sindicalizados, dinero que supuestamente tenían que ir guardando en una cuenta externa y no supieron dónde lo dejaron. Cabe señalar que esta situación está siendo recurrente en el Sector Salud a nivel estado, tanto así, que los trabajadores en la ciudad de Guamúchil han ido acumulando las cartulinas de huelgas anteriores y hasta las reciclan para estarlas utilizando en cada uno de los paros, a ver cómo les va.



Se quedó esperando. Durante su visita a Guamúchil la tarde del miércoles, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio oportunidad a los asistentes que hicieran uso de la voz para exponer peticiones, donde el ciudadano y exregidor, Carlos Alberto Inzunza Sánchez, solicitó hacer uso de la voz para pedir al mandatario estatal que intercediera ante la instancia correspondiente para traer un tomógrafo a Guamúchil, al hospital que sea, IMSS, Centro de Salud u Hospital General, pero lamentablemente nunca le llegó el turno para exponer su petición y prácticamente se quedó ‘como novio de rancho’ y lamentando no haber podido exponer su solicitud a favor de tantas personas que no tienen acceso a un aparato especial como lo es el tomógrafo, ya que no hay uno solo en los municipios a la redonda, mientras que los casos en que es requerido son cientos.



No hacen caso. A pesar de las tragedias que han ocurrido en el arroyo La Igualama, en la zona serrana de Mocorito, así como de las recomendaciones que ha hecho el coordinador de Protección Civil, Valentín Alapizco Arce, parece que la gente no ha captado el mensaje ni ha hecho consciencia de que en un parpadeo se puede ir la vida al intentar cruzar el cauce de un arroyo como el antes mencionado, y esto se pudo ver en unos videos difundidos a través de redes sociales tras las lluvias del pasado miércoles, donde un conductor trató de cruzar el cauce a bordo de una camioneta, pero finalmente fue arrastrado por la fuerza de la corriente y se detuvo al chocar con un árbol y no hubo consecuencias lamentables. ¿Qué será necesario para que la población haga consciencia y escuche el mensaje que dan los cuerpos de socorro?



A analizar la situación. Ante el panorama agrícola actual, el líder de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, ha hecho el llamado a los productores para que se informen y capaciten para poder distribuir los cultivos y buscar así aquéllos que no requieran tanta agua pero tengan un buen mercado. A pesar de que se dijo que las recientes lluvias trajeron agua a las presas, parece ser que aún no es suficiente para asegurar el ciclo, y los hombres del campo tienen que analizar muy bien lo que van a hacer, pues tampoco pueden saturar el mercado.