Preocupación. Fernando Nájar, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), debe tomar cartas en el asunto y evitar que el problema del drenaje se convierta en una bomba de tiempo en la sindicatura de Rosamorada, pues mucha gente, desconociendo que la acumulación de gases debajo de la tierra podría estallar en un momento dado al no tener salida las aguas negras, sin permiso ya se conectó a la red. El gerente de la paramunicipal tendría que ir personalmente con los habitantes de la sindicatura y explicarles a detalle la situación, pues dicha obra, que se hizo en la administración anterior, es de muy mala calidad y quizá ya esté tapada por la tierra y las piedras, ya que las calles son de terracería.



Ya lo esperaban. El viernes pasado el senador electo por Morena, Rubén Rocha Moya, asistió a un evento en la ciudad de Guamúchil auspiciado por el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, pero llegó más de media hora tarde y sin dar una entrevista previa, pues argumentó que ya lo estaban esperando. Hay que recordar que días atrás, antes que saliera favorecido en la jornada electoral, era cuestión de nada para armar una conferencia de prensa y tener el mayor tiempo a los medios a su lado, algo que en realidad necesitaba. ¿Será que ahora así será su comportamiento?



No aprendieron. Al parecer el cuerpo de regidores del Ayuntamiento de Angostura, síndico procurador, secretario y presidente municipal no aprendieron cómo se debe desarrollar una sesión de Cabildo, pues si algo está presente en estas sesiones es el completo relajo, opiniones de los ediles pero todos al mismo tiempo, charlas de compañeros mientras el secretario está dando lectura a algún documento de importancia y demás. Todo esto, para después entrar en una serie de opiniones sin saber de qué están hablando, ya que no pusieron atención a lo que se dijo con anterioridad. Desafortunadamente este Cabildo no aprendió, o también se puede decir que afortunadamente se ha estado agotando el tiempo que estarán al frente, porque nomás no pudieron sacar correctamente las sesiones, y como si fuera poco, la cereza del pastel que cocinaron por un año y 10 meses fue la irresponsabilidad que tuvieron para citar a una hora e iniciar hasta una hora después, sin tener el más mínimo remordimiento que en ocasiones había gente que iba desde comunidades alejadas a la cabecera para hacer alguna petición y para cuando se acabara no habría camiones y batallarían para regresar a sus hogares.



Cuento de nunca acabar. Siguen los problemas con las tuberías de Salvador Alvarado, pues de nueva cuenta colapsó el drenaje en la colonia Guamúchil Viejo, y el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, indica que hasta el momento la fecha pactada para su reparación no está definida y quizá sea hasta la función pública del 2019, pero por el momento los que pagan los platos rotos son los vecinos, que cada vez que llueve tienen que soportar los malos olorSes en el lugar.