Candil de la calle. Todo pareciera que el municipio de Angostura se ha quedado sin la figura principal desde el pasado 16 de julio, cuando José Manuel Valenzuela López decidió regresar al frente de la administración después de haber ganado la diputación local en el proceso electoral pasado, quien pidió su regreso al hacer válida su licencia que obtuvo por cabildo. Pero desde entonces cuando no son viajes a la ciudad de Culiacán, a Estados Unidos, hasta pidió vacaciones y ahora de nuevo realiza un viaje a la Ciudad de México, agenda que se le ha visto al presidente municipal, sin embargo parece que se le olvida realizar las gestiones tanto para obras como servicios ¿Así cómo, pues? Lo peor es que ya iniciaron los trámites para la entrega-recepción y nomás no hay mucho avance. Si esto hace siendo presidente, que debe estar al frente del municipio, qué le depara a los ciudadanos cuando esté como diputado local, acaso lo encontrarán cerca para hacerle peticiones, o seguirá en sus viajes.



Un descuido. El alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, debe llamarle la atención al jefe de Adquisiciones, René López, ya que al iniciar la administración compró una buena dotación de bonitos escritorios de madera, pero estos se están echando a perder almacenados en uno de los cuartos que hay en el mercado, ya que están desarmados. Algunos funcionarios, por voluntad propia, sin autorización, han agarrado esos escritorios y los han armado antes de que se apolillen y se conviertan en un dinero tirado a la basura.



Un pequeño detallito. Luego de que la síndica procuradora, Xóchitl Atondo Sánchez diera a conocer que quien aspira a regresar a la presidencia municipal, el extesorero municipal, Aníbal Camacho, tuvo una observación de la ASE por poco menos de 100 mil pesos, este ni tardo no perezoso respondió al asegurar que fue por un error mínimo y que no siquiera a él le correspondía realizarlo sino al personal administrativo, y es que dijo que cuando fue funcionario se acordó comprar una camioneta que fue asignada al personal del ejido 12 de Octubre por un valor de 99 mil pesos y resulta que en el papeleo se le adjudicó a él y no a la comunidad que estaba asignada, pero que una vez que aclaró la documentación las cosas se calmaron y fue como si no pasara nada.



Contradicciones. Mientras que por un lado los maestros de la Sección 53 del SNTE realizaron un paro de labores para exigir el pago de un recurso pendiente a maestros que cumplieron con su compromiso de educar a niños y jóvenes, recurso que no había otorgado el gobierno del estado, por otro el dirigente de la Sección 27 del SNTE en el Évora, Everardo Meléndrez Hernández, dice que el inicio del ciclo escolar fue excelente. Vaya contradicción en el sector de maestros, o será acaso que llevan ahora una mayor coordinación con los gobiernos.