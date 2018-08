Sin relajación. Aun cuando no se definen en Mocorito cómo se llevará a cabo o si es que se lleva a cabo el proceso de entrega-recepción, la oficial mayor, María Ylsa Espinoza, asegura que no trabajarán relajados, al contrario, que se tiene toda la documentación en orden para realizar cualquier entrega que se pueda realizar de considerarse necesario hacer un informe. Muy clara dijo que aún existe incertidumbre debido a que serán los mismos funcionarios quienes pudieran entregar y recibir.



Sin coordinación. Vaya inicio de clases en la región del Évora, que los problemas no cesan. Pese a tener varios días previos a que se inicien las clases ya es costumbre tener un arranque dentro de lo que cabe, bueno sin importar que después se esté haciendo evidente la falta de coordinación, comunicación, gestión entre directores y Servicios Regionales de la SEPyC. En Angostura por tercer año consecutivo las madres de familia en la comunidad San Isidro tomaron el kínder e impidieron que se impartieran clases, porque de nueva cuenta no han enviado a un maestro para que atienda a los niños. Mientras que en la ciudad de Guamúchil en la escuela primaria Agustina Ramírez se robaron el cableado eléctrico durante el periodo vacacional, sin embargo la autoridad escolar no tuvo la voluntad de gestionar un recurso para poder estar listos y que los niños no sufran el calor de las altas temperaturas que se han generado, causando como una medida preventiva el tener que salir bajo la sombra de los árboles para que cumplan con el inicio de clases.



No le han hecho caso. En cuanto supo que Mocorito iba a ser sede del Estatal de Futbol Copa Telmex 2018 categoría Juvenil, el director de Deportes Felipe Espinoza Lara se puso a chambear en serio, haciéndole peticiones a todo mundo para dejar la Unidad Deportiva en óptimas condiciones, pero el que parece ser que no le ha hecho caso es Fernando Nájar, gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, ya que no ha controlado el derrame de agua que se hace una vez que se llena el tanque elevado que está dentro de la Unidad Deportiva, el cual inunda parte de la cancha. Mocorito quiere ser un digno anfitrión, pero para ello se requiere de que todos los funcionarios trabajen al parejo.



La renuncia. A mediados del mes de enero se asignó a José María Valenzuela como el nuevo comandante de Bomberos en Guamúchil. Tras más de 20 años sin realizar cambios en la jerarquía de este cuerpo de socorro, se dijo que de esta nueva comandancia resultó el nombre de quien sería el nuevo presidente del Patronato de Bomberos, Víctor González. Pero tan solo bastaron siete meses para que el clima afectara e incluso la relación ríspida que se había generado no se salvara entre ambos líderes hasta que terminó con la renuncia de la comandancia de quien ha sido bombero por 30 años. A mediados de julio se alteró el orden cuando de buenas a primeras Víctor González dio de baja al subcomandante Abraham Portillo sin presentar mayor argumentación, situación que originó una reunión incluso con el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz y un grupo de 30 voluntarios más para pedir que la relación entre la comandancia y el patronato se suavizara, sin embargo se especuló que después de este encuentro al interior del mismo cuerpo de socorro se generaron una serie de especulaciones y declaraciones que causó el divisionismo, rompiendo la unidad que los caracterizaba.