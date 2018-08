La obra mágica. En donde a poco menos de un año de realizarse los trabajos de rehabilitación de fachadas del Centro Histórico quedó al descubierto muy luego la calidad de los materiales utilizados para embellecer el Pueblo Mágico de Mocorito, y es que desde el año pasado se anunció con bombo y platillos está acción que vendría a ofrecer una mejor imagen y un atractivo turístico más, pero resulta que se encuentra toda escarapelada la pintura, pese a que se anunció que era una inversión de 2.7 millones de pesos. Acción que deberá llamar a los proveedores el alcalde de Mocorito Guillermo Galindo para que se pueda resarcir el daño y si se les va a reparar lo ya afectado pueda ser con material de calidad que garantice que por lo menos le va a aguantar más del año bien pintadito.



Viva el rey. Calladito y como si no estuviera presente se le observó al presidente municipal, José Manuel “Chenel” Valenzuela en la entrega de reconocimientos a personal destacado del Cuerpo de Bomberos de Angostura, y es que en la mesa principal y en el lugar de honor se asignó a la alcaldesa electa, Aglaeé Montoya, y ahí pareciera que entendió la frase: Muerto el rey, viva el rey. Porque por más que se esforzaba por mostrar buena cara y sin mucho quebrantarse en su semblante se le notaba lo incómodo desde lejos. En cuanto pudo el popular “Chenel” saludó a los presentes y se retiró del lugar sin hacer mucho ruido.



¡Es para la leche de mis hijos! Fuerte fue la petición de una ciudadana al líder del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuen en su visita al municipio de Salvador Alvarado. La ciudadana se acercó para saber qué funcionario se encontraba dando declaraciones, en cuanto lo miró solo se retiró haciendo expresiones de desagrado, sin embargo ante su camino para llegar a la mesa de recolección de firmas se acercó al excandidato y le hizo una petición económica de 100 pesos. Cuen rápidamente sacó su billetera y le dijo traigo solo 200 pesos, y la ciudadana rápidamente le dijo que no pasaba nada que se los diera, pero el candidato le reclamó y le dijo que era lo de la leche para sus hijos, pero para su sorpresa la ciudadana le respondió: no se preocupe, para la mía también puede ser, échelos pa’ acá.



La piedra en el zapato. A la administración que encabeza el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo, aún le sigue dando dolor de cabeza las obras que quedaron a medias en diferentes comunidades y colonias desde la administración de José Eleno Quiñónez, porque la gente sin entender colores político sino que son ciudadanos que han sido electos para ayudarles a resolver los problemas, le exige que cumpla con la terminación de las obras, pero resulta que nomás no hay ningún recurso ya aprobado para esto, por lo que tendrá que emprender gestiones para que se destraben y pueda llegar a concluir estas obras.