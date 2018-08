¿Habrá representación? Ya se alistan para las que podrían ser las últimas fiestas patrias que le toque a José Manuel Valenzuela López como presidente municipal de Angostura. Con este personaje en la política no podemos asegurar que en efecto son las últimas, así como tampoco podemos asegurar que no hará alguna ‘chenelada’. En los pasillos de la presidencia municipal se ha comentado que el cambio de look que se ha efectuado en los últimos días podría estar encaminado para reencarnar al cura Miguel Hidalgo y así dar el Grito el 16 de septiembre. Acaso esto es lo que ha estado cocinando el aún alcalde municipal. Si bien, la ciudadanía se ha reído por algunas de sus ocurrencias, lo harán con esto en caso de que así sea, o lo verán como una falta de respeto. Habrá que esperar hasta ese día.



Sin saber qué hacer. En donde no hayan qué hacer con tanto servicio por presencia de enjambre de abejas es en el área de Protección Civil. El coordinador en el municipio de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum, dice que llega a tener 10 reportes diarios. Y es que este asunto parece que se ha convertido en la papa caliente que nadie quiere, porque primero decían que debía ser atendido por personal de Bomberos, luego por la Sagarpa, después de PC y ahora que se destinó al área de ecología, que de paso está demás decir que el coordinador de Ecología nomás no se ha enterado que le corresponde este tema. ¿Entonces? ¿Quién es el responsable de atender a la sociedad en este renglón?



¿Será la definitiva? Tras el anuncio que hiciera la alcaldesa electa por Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, de buscar una jugosa inversión de 220 millones de pesos para realizar una remodelación y rescate del Centro Histórico del municipio, se traduce que pudiera ser un gran paso que se dé, debido a que hasta ahora es la primera en buscar mejorar y apostarle al desarrollo turístico del vecino municipio. Si bien es cierto que hasta ahora es uno de los 15 proyectos que se han presentado para trabajar en la siguiente administración, la realidad es que por lo menos representa un respiro, porque lo que es en este tema poco se han preocupado los antecesores de la primera alcaldesa del costero municipio.



Ajustes equilibrados. El que ya no quiere más discusión es el presidente del patronato del Cuerpo de Bomberos, Víctor González, quien desde hace varios meses ha tenido conflictos porque la institución no ha tenido muy buena solvencia económica, pues a pesar de que a principios de año compraron equipo nuevo, desde su adquisición tuvieron problemas para pagarlo, pues los apoyos no les llegaron a tiempo y no tenían cómo operar de manera fluida, pues indica que no les llegaba el dinero a tiempo y se retrasaba todo, hasta varios meses de nómina quedaron debiendo nomás porque se quisieron lucir en la traída de nuevo equipo.