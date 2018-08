Anuncio de la guillotina. El que sorprendió a muchos trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Salvador Alvarado fue el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, pues dijo que después de un análisis que se ha estado realizando en las oficinas y dependientes del Ayuntamiento se dieron cuenta sobre áreas que carecen de personal y tienen mucho trabajo, mientras en otras tienen muy poco trabajo y varias personas que les toca hacer poco o incluso nada y que por eso se piensa en el reajuste o de plano darles la salida de las funciones del Ayuntamiento debido a que se encuentran trabajando con un plan de austeridad, una propuesta viable claro que si no se ocupa o es poca su actividad que se le remueva del cargo o despida, el pero aquí es que a un mes de que vaya a culminar su primera etapa de administración se diera cuenta de que hay mucha gente en algunas áreas y pocas en las otras, será acaso una acción para sacudirse y empezar a cumplir compromisos con la gente que le hizo favores recientemente en la campaña.



Inconformidad. Miles de pescadores no solo de Angostura, sino de resto del estado de Sinaloa se están preparando para salir a la captura del camarón, esto luego que el Inapesca y el Conapesca informaran del día exacto del levantamiento de la veda para la bahía como para altamar. La situación no ha dejado a todos contentos, pues los ribereños esperaban salir durante la primera marea del mes de septiembre; es decir, entre el 4 al 7 de mes y no hasta el 11 como quedó. Algo que siempre han argumentado los ribereños es que no es justo hacer la inversión para vigilancia y demás mientras que los armadores muy quitados de la pena sin invertir nada llegan y arrasan con sus enormes equipos. Carlos Montoya Avendaño, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora, se dijo indignado que una vez más el ribereño debe aceptar las fechas que ponen los organismos pese a tener las pruebas de todos los muestreos y tallas que los crustáceos tienen hasta el momento. Será que el comisionado debe darle cuentas a todos aquellos funcionarios y demás inversionistas que mueven los barcos camaroneros o habrá de por medio un bono si dejan salir tarde a los ribereños? Sea cual sea, es la historia de siempre.



Con esperanza. El alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, dejó a su buena suerte a la familia que perdió todo al caerle un árbol encima de la casa, ya que no tuvo interés de alguna u otra manera de querer ayudar a los afectados, tampoco giró órdenes para que alguien de su grupo de trabajo lo hiciera. Para fortuna de la señora Paola Sais hubo un particular quien se conmovió y con maquinaria pesada le ayudó a mover el pesado tronco y a limpiar el lugar para la rehabilitación del hogar. Pese a todo, Paola Sais todavía tiene esperanzas de que el alcalde “Memo” Galindo recapacite, ponga el ejemplo y le eche la mano con algo para empezar a construir de nuevo la casa, que vea por los ciudadanos que menos tienen y en verdad lo necesitan en el Pueblo Mágico. Los que por fin fueron tomados en cuenta son los indígenas mayo-yoreme al organizar el curso de rescate de la lengua y de sus tradiciones a través de los programas de Icatsin que dirige Francisco Frías Castro. Ahora lo que se espera es que nomás no sea una llamarada de petate.