Sorpresa. El alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, anda molesto y no lo calienta ni el Sol, al no poderle cumplir a la ciudadanía que le solicita apoyo para diferentes cosas, esto debido a que Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien ocupó su lugar de manera interina, en unos cuantos meses se acabó el presupuesto anual destinado a la ayuda social. Ortiz Sánchez tendrá que ver de dónde saca recursos para no quedarle mal a su gente, por tal motivo está analizando recortar la nómina de personal del Ayuntamiento como una medida de austeridad que le permita salir avante en estos meses que quedan para cerrar el año.



A ponerse a trabajar. Desde su llegada al Ayuntamiento de Mocorito el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro no ha parado del reniego con la pasada administración, quienes aparentemente dejaron muchas obras inconclusas y esto ya lo resaltó la Auditoría Superior del Estado, ya les hicieron el análisis y se mandaron las observaciones; ahora se tiene que empezar a darle una nueva cara al municipio, ponerse a trabajar y buscar nuevos proyectos que vengan a dar avance al Pueblo Mágico de Mocorito, para que se mire que en esta administración las cosas estuvieron funcionando correctamente y que no se quede como en otras administraciones, para buscar proyectos que vengan a dar el impulso turístico y atractivo.



Sin esperanza. Los habitantes de los tres campos pesqueros en Angostura deberán preocuparse, pero sobre todo ocuparse, pero ellos mismos, de los problemas que tienen con las aguas negras. Resulta que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura no cuenta ni con la maquinaria, menos con los recursos, para salir adelante con las fugas de agua y drenajes, como es el caso de Playa Colorada. El gerente de la paramunicipal, Juan Guadalupe García, dice que en estos momentos solo cuentan con un camión Vactor y una retroexcavadora, con la que están trabajando en todo el municipio, por lo cual la rehabilitación es un poco lenta. Pidió a la ciudadanía un poco de paciencia, pero por la gravedad del asunto, contaminación y demás, es lo último que le dará la ciudadanía. ¿Será tanta la desatención de las autoridades encargadas, pero sobre todo del alcalde? Deben saber que desde que finalizó la campaña no se ha registrado una gestión con beneficio para los ciudadanos de parte del presidente municipal, en pocas palabras, tiene tiempo acostado en sus laureles y que el municipio ruede.



Dónde quedó la bolita. Parece que se han enredado los hilos con el recurso que el Ayuntamiento destina para el Consejo Cívico de Participación Ciudadana del Ejido Independencia, y es que la presidenta, Madaí Trujillo, ha hecho la petición pública que se le entregue de mil 500 pesos por mes que se acordó en reunión con el alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela, para que la Tesorería le haga entrega, pero resulta que el mismísimo tesorero municipal, Perfecto Ruelas, asegura que se ha estado entregando el recurso de casi un año y medio que dijo la presidenta que no le entregan. Interesante será saber quién está recibiendo este recurso y qué se ha hecho con él, porque el comité del Consejo asegura que no se les ha entregado y por ello no se han hecho mejoras al pueblo.