Exigen el apoyo. Macario López, director de la Sedesol en Mocorito, está quedando más mal y no halla qué hacer ante los constantes reclamos de la ciudadanía, que quiere que les haga efectivo los vales para recoger los abanicos que les prometió entregar a la brevedad posible el gobierno a través de Raúl Castillo Castaños, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Son 305 familias de diferentes comunidades las que están a la espera de que les cumplan la promesa y tener su respectivo ventilador, que en esta época de calor mucha falta les hace.



Una ayudita. Aprovechando que el presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, visitó la escuela primaria Agustina Ramírez, la directora del plantel, Yesenia Rojas Hernández, hizo la petición para agilizar el trámite de contrato ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se instale un medidor que pueda suministrar el sistema eléctrico a toda la escuela, porque tienen meses que solo se tiene aire acondicionado en tres salones de seis con que cuenta el plantel; el problema es que los niños ya no aguantan el calorón, solo tienen abanicos de techo y uno de piso en esos salones. La respuesta del presidente fue que ese problema ya está en manos de la CFE, y hasta ahí quedó la conversación. Y al no encontrar eco en la petición con el presidente, buscó al jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, para pedirle ayuda, quien le informó que están esperando que se junten varios contratos de escuelas para que les pongan el medidor. ¿Y mientras?, el calor sigue fuerte y los alumnos tendrán que esperar a ver cuándo se agiliza el trámite.



En pura llamarada de petate. Aun cuando se anunció que ya se tenía el recurso para iniciar los trabajos de remodelación del Mercado Municipal de Angostura, que dicho está de más, le urge una buena remodelada porque se encuentra con los techos literalmente cayéndose, nomás no hay para cuándo inician. Se dijo que ya estaban por empezar los trabajos desde el mes pasado, ya está por concluir agosto y nomás no llegan los 5 millones de pesos que se habían gestionado; el alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela asegura que nomás no hay quién le diga para cuándo llega, pero lo que espera es que este recurso sea para este año.



La visita. La tarde de ayer en la sesión ordinaria número 41 del Ayuntamiento de Salvador Alvarado tuvo como testigo silencioso al exsecretario de Presidencia, Justino Rivera Méndez, quien llegó con un radio tipo matra que traían los policías en los años 80, un veliz, que colocó entre sus piernas y que nunca se supo qué traía, porque de vez en cuando lo abría de manera discreta, nomás en cuanto le alcanzaba a caber la mano para trastear algo adentro. Su actitud inquieta lo delataba más que sus artefactos de oficina, porque al poco tiempo salió de la sala de Cabildo, en donde los regidores tuvieron que atender dos puntos: el primero, presentado por Hugo Soto, para la construcción de un puente-vado que comunica a la comunidad Las Cabezas con Tres Palmas, y el segundo, presentado por Gabriel Díaz, para establecer un reglamento de reforma regulatoria, que dicho está de más, ni solución les dieron, porque ambos se pasaron a análisis de comisiones.