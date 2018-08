Sin derecho al reclamo. Aparte de morosos, también se quejaron porque nomás no tienen derecho ni a interponer una queja de fuga o falta de agua; habitantes de las comunidades Playa Colorada y Chinitos se dijeron molestos con el gerente de la Jumapaang, Juan Guadalupe García, porque acudieron a las oficinas de la paramunicipal para poner una queja del pésimo servicio que tiene la Junta de Agua con respecto al drenaje y una serie de fugas que se han presentado, y cuando llegaron las secretarias les pidieron sus nombres, y al ver que se encontraban en la lista de morosos les dijeron que no tenían derecho a reclamar mejoras hasta que realizaran los pagos pendientes del servicio que les ofrece en sus hogares. Vaya medida de presión para que la larga lista de morosos acuda a pagar y con ello poder equilibrar las finanzas de la Jumapaang, que de por sí ya está en números rojos.



En equipo. La que se ha puesto el huarache antes de espinarse es la presidenta municipal electa por Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien acudió junto con el diputado federal electo, Fernando García, a la Subsecretaría de Educación Básica para hacer entrega de una serie de proyectos que permitan equilibrar el barco en el terreno económico en el municipio, y es que la crisis financiera arrastra áreas como Obras Públicas, Junta de Agua Potable y otras que por más que se aprietan las manos los funcionarios nomás no alcanzan a pagar. Ésta es una medida preventiva, y además se fortalecieron las relaciones entre el diputado federal electo y la alcaldesa electa, por lo que se reunieron con el subsecretario de Educación Básica, Jesús Homobono Rosas, para generar mejores condiciones a los planteles educativos, y es que la historia que marcan las administraciones pasadas es que les prometían techumbres pero en muchas de las instituciones educativas nunca llegaban.



A ver para cuándo. Y siguen las promesas con la inauguración de la avenida Ferrocarril, pues ya van tres veces que se anuncia sobre la apertura de la nueva calle, que ha traído gran número de visitas por los murales que fueron instalados. Pero primero el exalcalde sustituto, Flavio Fernando Sánchez Rivera, dijo que no la inauguraría formalmente pero se abriría el acceso, y nada, que no lo dejaron, y el actual alcalde sustituto, Carlo Mario Ortiz Sánchez, prometió que se abriría el viernes pasado, y nada, que tampoco se realizó la inauguración formal porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel no pudo asistir por supuesta agenda, pero declaró que el acceso se abriría para el fin de semana, y nada. De tanto esperar al gobernador, la calle cuando la quieran abrir tendrá más deficiencias, porque aun así la gente pasa y la disfruta.



Sin brillo. Un funcionario más opaco que el presidente de la Asociación Ganadera Local de Angostura no encontrarán en la región del Évora y tal vez en el resto del estado de Sinaloa. Y es que David Salazar no es nada fácil de encontrar, ni para sus agremiados ni para los medios de comunicación, simplemente este personaje solo ha dado una entrevista y esto fue cuando ganó la elección para la presidencia del organismo antes mencionado. En pocas palabras, los ganaderos del municipio costero están en completa desinformación de cómo está en la actualidad los precios para su ganado, proyectos para los socios y demás programas. Si bien, cuando estuvo al frente Wilfrido Bejarano Lerma se registró un acercamiento del ganadero, David Salazar ha logrado alejarlos de nueva cuenta. Inclusive en ocasiones los ganaderos del municipio costero piden información a los presidentes de Ganaderas de los municipios vecinos. ¿Será que simplemente fue una imposición del consejo saliente, y si así lo fue, se imaginaron la mala imagen que alguien así le daría a la Ganadera? Tendrán que empezar de cero una vez que finalice la actual administración.