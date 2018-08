Sinaloenses reprobados. Al parecer la cultura ambiental no es algo que a la población del estado de Sinaloa le interese mucho, pues a decir del coordinador de la Alianza Ambientalista Sinaloense, Joel Gerardo Retamoza López, los sinaloenses están reprobados en este renglón, y es que eso se puede ver en cualquier lugar y hora del día, derivando a largo plazo en problemáticas más grandes. Uno de los tantos resultados negativos que se han podido observar en los últimos años es el nivel que alcanza el agua en las calles en las ciudades más grandes de la entidad, donde generalmente se tienen que retirar montones de basura de los desagües y bocas de tormenta, producto de la falta de cultura de la gente para dejar sus desechos donde deben ir. Ahora bien, el diputado local Misael Sánchez asegura que se ha tenido un avance al agregar en el nuevo modelo educativo materias de cultura ambiental, así como las reformas para no usar popotes y bolsas de plástico, lo cual es algo nuevo, pero la pregunta es en cuánto tiempo se podrían ver resultados de dichas iniciativas.



Hasta que se les va a hacer. Después de tantas quejas que se podían escuchar en la cabecera y las diferentes comunidades de Angostura, sobre la problemática que hay con la presencia de mosquitos, finalmente el presidente municipal, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, sostuvo una reunión con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velazco Zayas, donde al parecer acordaron implementar trabajos de fumigación para el combate de los mosquitos y así evitar enfermedades como dengue, zika o chikungunya, y es que ya era mucho tiempo el que la población tenía que estar soportando la presencia de estos insectos y no había una respuesta al respecto. Ahora solo falta esperar a ver en cuánto tiempo comienzan con estos trabajos.



Alto a la psicosis. Ante tantas publicaciones que inundaban las redes sociales, finalmente las autoridades tuvieron que salir a dar la cara para frenar la psicosis que se había generado en el transcurso de la semana, por lo que el director de Seguridad Pública en Salvador Alvarado, Jaime David Silva, llamó a las familias a no creer en estas noticias falsas que circulan en internet. Hay que recordar que en otras ocasiones se han presentado casos similares en los que la gente actúa con miedo ante las probabilidades de ser víctimas de este tipo de delitos al ‘enterarse’ de que se han registrado casos a nivel local, cuando no es cierto. Ahora lo que sigue es trabajar en la prevención.



Más vale prevenir. Con el inicio de los trabajos de fumigación en el campo, el líder de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, ha hecho el llamado tanto a productores como a pilotos de aviones fumigadores para que tengan cuidado y así evitar problemas con la gente en las áreas pobladas, pues hay que recordar que años atrás se han suscitado situaciones en las que los vecinos de algunos poblados reclaman daños en los árboles de sus predios, ya que en ocasiones no se toman las medidas adecuadas y el líquido termina cayendo en áreas externas al terreno de cultivo. Habrá que ver si se cumple esta petición y qué sanciones podrían aplicar para quien no acate las recomendaciones de Aeronáutica Civil.