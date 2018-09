Condonación de deuda. Un nuevo detalle que había surgido en el Ayuntamiento de Mocorito y que según se dijo, se venía arrastrando de administraciones pasadas, es una deuda de 9 millones de pesos que tenía la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito con la Comuna. El gerente, Fernando Nájar, aclaró que el Ayuntamiento los apoya mensualmente con un recurso para el proceso de cloración, pero al parecer años atrás se hizo el cargo como si fuera un préstamo, lo que contribuyó al incremento de la supuesta deuda, pero al revisar los números, la Auditoría Superior del Estado solicitó la condonación de ésta.



¿Y el resultado? Las lluvias, además de grandes beneficios, también traen consigo algunos problemas, entre ellos se encuentra el escurrimiento de los basurones o, en su defecto, basurón municipal de Salvador Alvarado, a la presa Eustaquio Buelna, tema que ya se ha abordado en múltiples ocasiones pero que continúa dando de qué hablar. Activistas como el presidente de Eco Agro, Bernardo Castro Medina, ha luchado y solicitado repetidas veces al Ayuntamiento que tomen cartas en el asunto y a la brevedad se busque cómo reubicar el basurón, sin embargo, tal parece que no le dan seguimiento. Durante la administración de Liliana Cárdenas Valenzuela la Comuna mandó hacer un estudio y análisis al agua de la presa, sin embargo, los resultados no se hicieron públicos, solamente dijeron que no había nada de qué preocuparse. La incógnita es que, en caso de que no hubiera riesgo alguno, ¿por qué no darlo a conocer públicamente?



Cuentas claras... Muy claro el mensaje que dio a conocer el extesorero del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Nedel Sánchez, pues desmintió haber dejado una mala situación financiera e invitó al alcalde a que hiciera una revisión ante la Auditoría, por lo que el alcalde sustituto, Carlo Mario Ortiz Sánchez, salió rápidamente a dar la cara y aclarar que en ningún momento señaló que había una situación financiera mala en la Comuna, al contrario, fueron comentarios que se malinterpretaron, pues conoce el trabajo responsable de Nedel Sánchez, además enfatizó que actualmente la administración no se encuentra dañada, pero sí expresó que se vienen arrastrando varios gastos y deudas de administraciones pasadas que aún no logran subsanar.



Pónganse de acuerdo. Hace días se dio a conocer una problemática en la comunidad Playa Colorada, Angostura, donde los vecinos se quejaron de algunos encharcamientos de aguas negras producto de la mala calidad del drenaje, incluso pidieron al alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela y al gerente de la Jumapaang, Juan Guadalupe García, que tomaran cartas en el asunto; pero ahora, luego de un análisis hecho por la Coepriss, resultó que no eran aguas negras, sino agua que ha quedado encharcada producto de las recientes lluvias. De cualquier modo, las acciones se tendrán que implementar para prevenir la proliferación de mosquitos y las enfermedades que éstos pueden transmitir.