Sin organizarse. Los que ocupan ponerse de acuerdo y dar una solución al problema de aguas negras son el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velazco Zayas, y el comisionado de la Coepriss, Jorge Alán Urbina, en el caso de las aguas negras del campo pesquero Playa Colorada, y es que cuando se hizo la denuncia al poco tiempo el médico Luis Víctor Velazco declaró que la Coepriss aseguraba que se trataba solo de agua de lluvia estancada y que no representaba problema, sin embargo, Jorge Alán Urbina dijo que no tenían información sobre problemas de aguas negras, por lo tanto se apegaban a lo que había dicho el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, pero cuando vio las imágenes y videos publicados por esta casa editorial el mensaje cambió y señaló que se pondrán a trabajar para analizar con detenimiento la situación y llamar a la Jumapaang a que dé respuesta y solución a la problemática.



El reto. El alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, tendrá que trabajar duro para recobrar la confianza de la ciudadanía de Pericos, ya que se sienten olvidados por su gobierno. El síndico Rafael López Higuera es claro en su comentario al asegurar que el mandatario obtuvo el segundo lugar en la votación en la zona sur del municipio, por tal motivo se piensa que los está dejando en el olvido y no hay para cuándo subsane algunas de las muchas necesidades que se tienen en dicha comunidad. López Higuera confía en que el alcalde “Memo” Galindo recapacite, cambie su postura y se vuelva a acercar a la gente, que es a la que se debe, y es que aseguran que él como gobernante debe empezar a olvidar en dónde sí lo apoyaron y dónde no, porque al ser gobierno se le deben olvidar los colores y rencores políticos para trabajar por el beneficio de una sola sociedad.



Falta de respaldo. La carencia de personal en algunas áreas de ayuda en servicio social ha provocado que los directores y jefes de departamentos como Bomberos y Cruz Roja tengan que pedir jóvenes para realizar el servicio social, tal es el caso del director de Protección Civil, quien invitó a jóvenes a formar parte del Voluntariado, ya que no tienen personal y necesitan difundir muchas actividades que tienen, en especial en las temporadas de ciclones, que no tienen capital humano para la difusión y la protección de muchos ciudadanos. El reclutamiento es una de las situaciones que tienen que realizar para algunas áreas y no afectar en el rendimiento.



A la votación. El próximo sábado se llevarán a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente del Módulo de Riego V-I, que encabeza Osvaldo Saúl Aispuro Campos, y que Julio César Cuadras, de la Planilla Café, y Jesús Trinidad Castro Sánchez, de la Planilla Blanca, están dispuestos a relevarlo, y es que las acciones al interior del organismo han puesto en alto la vara para ocupar el puesto. Se espera que el proceso pueda llevarse tranquilo y sin contratiempo.