Sin dinero. Fue el tesorero del Ayuntamiento de Angostura quien ha enviado un claro y contundente mensaje: el municipio no tiene recurso para andar haciendo pagos de otra índole que no sean del mismo Ayuntamiento. Esto, luego de que en días anteriores un grupo de extrabajadores del municipio llegara exigiendo el pago de su liquidación, pero más contundente fue para el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Juan Guadalupe García, quien tenía la esperanza de pedir el apoyo de la Presidencia y salir adelante de los problemas ahora con el sindicato, quienes tienen amenazado de un paro de labores para este jueves, afectando así el abastecimiento del vital líquido a la mayor parte de la ciudadanía angosturense. ¿Acaso tendrán que buscar otra manera de obtener efectivo para salir adelante, o lograrán un acuerdo con Perfecto Alfonzo Ruelas Beltrán, encargado de las finanzas municipales, para salir de ésta y dañar así lo planeado para el cierre de la administración? ¿Será acaso el salvador de “Chenel” Quirino Ordaz Coppel, quien lo saque avante con tanto número rojo?



Ya ni le hacen caso. En todas las reuniones de Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito la regidora Julieta Belmontes toca el tema de para cuándo se va a empezar en la Presidencia la construcción de la rampa para personas discapacitadas. Pese a que el presupuesto ya está aprobado, al igual que todos los trámites correspondientes, ya se cansó de solicitar esta necesidad para la clase vulnerable, y todo parece indicar que en esta administración sus ojos no lo verán, ya que el periodo del alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro está por terminar y hasta hoy no le ha hecho caso. La regidora no pierde la esperanza de que pasando el Grito de Independencia el mandatario ordene la construcción de dicha obra, pues quiere estar presente en la inauguración de la rampa en calidad de todavía funcionaria pública.



¿Que no hay divisionismo? Pese a que el presidente del Patronato de Bomberos Guamúchil, Víctor González, asegura que no quiere divisionismo al interior del cuerpo de auxilio, el ofrecimiento del puesto de comandante a más de tres personas ha generado el divisionismo, tanto por quienes buscan repetir o por quienes tienen años en espera de esta oportunidad. Entre los nombres que figuran está Julián Javier Nava, quien permaneció en este espacio un poco más de 10 años; el bombero especializado en buceo o rescate acuático Óscar Humberto Gordoa Palma, y quien actualmente cumple la función de subcomandante, José Refugio Chiquete Ayala, entre otros más que aspiran a esta oportunidad en Bomberos, puesto que quedó acéfalo con la renuncia de José María Valenzuela.



Puras mermas. Quienes ya no hallan para dónde hacerse son los pobladores de San Benito, y es que recientemente les acababan de terminar de pavimentar la calle principal, clamor que tenían, ya que les hacía falta, pero no contaron con que los cacos andaban sueltos y fueron objeto de hurto, y es que de las ocho mufas para el sistema de alumbrado público, cinco fueron ‘visitadas’ por los ladrones, dio a conocer el regidor Luis Alfredo Quiñónez, quien en plena sesión de Cabildo pidió mayor vigilancia a la autoridad municipal.