Está de verse. En la sesión de Cabildo realizada el pasado martes en el municipio de Mocorito los regidores aprobaron reglamentos tanto para poner en marcha el Plan Municipal de Contingencia, el reglamento interior de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, de uso de Panteones, entre otros. En su comentario la ex alcaldesa interina y regidora, Edith Berenice Rodríguez López, señaló que será rectora para que se cumpla a cabalidad con cada uno de los reglamentos aprobados en masa en la sesión de Cabildo. En cuanto a las actas de Cabildo, dicho está de más que en este municipio se encontró con la novedad que las actas que se suben a la plataforma son resumidas y solo con los lineamientos aprobados y no con el acta formal y firmada por la autoridad.



Sin decir pío. Las quejas y reclamos de los automovilistas se acumulan una tras otra, y es que a diario llegan a la Dirección de Tránsito, Vialidad y Secretaría del Ayuntamiento de Angostura para pedir que se realice la reparación de los tramos carreteros de la Guamúchil-Angostura, sin embargo, la autoridad municipal, encabezada por José Manuel “Chenel” Valenzuela, no ha realizado algún pronunciamiento, pero ¿cómo?, si andan más preocupados por salir bien y tratar de entregar cuentas claras y lo más transparentes que puedan, tanto es, que ya hasta el secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, le mandó decir al gerente de la Jumapaang, Juan Guadalupe García, que nomás no se haga ilusiones que pudiera recibir el apoyo de la Presidencia para salir del problema de deudas en que se encuentra la paramunicipal.



Se armó la fiesta. Apenas cuando se estaba soltando el rumor y la duda de dónde se realizaría la fiesta del Carnaval Guamúchil 2019, cuando el presidente del Patronato, Sandro Alonso Navarro Montoya, ya dio a entender que será en el mismísimo estadio de beisbol Alberto Vega Chávez, el cual están rehabilitando para el encuentro deportivo que se realizará en octubre próximo. La experiencia de los años pasados ha llevado a tomar la decisión que continúe en estas instalaciones.



Sin respaldo. Líderes partidistas de Salvador Alvarado indican que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez tendrá un panorama mucho más difícil, porque no tendrá quién lo apoye de las trincheras políticas de más arriba, por lo que tendría un rumbo diferente, pues no podrá tener acceso tan fácil como en la administración pasada, porque tenía quién lo apoyara en el Congreso y la gestión iba directo, pero hoy tendrán mayor oposición y la ciudadanía le exigirá más, porque vio toda la energía del candidato y ahora los compromisos se duplicaron, porque sus propuestas fueron más, y lo vieron con todo el ánimo con la campaña desde su inicio. Tendrá mucho que hacer este trienio, si no es que se va antes de tiempo, como lo dijo el dirigente del PRD, Otoniel González.