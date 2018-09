A comer callados. Tal parece que los usuarios del Módulo de Riego V-I, de Chinitos, Angostura, prefirieron hacer las cosas en lo oscurito al impedir el ingreso a los distintos medios de comunicación que habían acudido a las instalaciones del organismo agrícola para cubrir el proceso electoral que se llevó a cabo ayer. Un grupo de ciudadanos a empujones y amenazas impidió el acceso, inclusive Osvaldo Saúl Aispuro Campos, quien ayer aún era el presidente del módulo, no tuvo la cortesía de salir a informar de los acuerdos que supuestamente habían tomado en reuniones anteriores, de no permitir el acceso a los medios. Lo que estuvo bien, dado a que la credibilidad de este último no es la mejor, en entrevistas anteriores dio a conocer una información para un medio y para otros cambiaba todo lo que tenía que decir. ¿Acaso ahora que está al frente de la Red Mayor estará diciendo la verdad a todos los productores de Sinaloa, o también quiere jugarles el dedo en la boca? A ver si luego los usuarios no salen a exigir a los medios que den a conocer si hay un mal panorama con el nuevo presidente electo.

¿Quién tiene la razón? Hace unos días Macario López, director de Desarrollo Social en Mocorito, dio a conocer que lamentablemente el programa de techos y pisos firmes estaba detenido por falta de recursos del Gobierno del Estado y esto estaba perjudicando a más de mil familias de diferentes comunidades del municipio, en tanto que en su visita al Pueblo Mágico, su tierra natal, Óscar Camacho Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Social de Sinaloa, dijo lo contrario, al afirmar que el dinero sí estaba fluyendo y que a todos los beneficiados en su momento les llegará el apoyo.

Primero la foto. Ayer en la visita de la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Sylvia Paz Díaz Camacho, a la Unidad Regional de Guamúchil, la que tenía mucho apuro porque llegara era la directora de la Unidad, pues la rectora, aparte de que llegó alrededor de una hora más tarde de lo acordado, se detuvo a dar declaración a los medios, pero la directora no la dejó terminar porque le empezó a decir ‘caminando y hablando’, pero su apuro no era para que llegara temprano a realizar la conferencia, sino que le tenía un gran pastel para el aniversario y querían fotos con los maestros y administrativos, algo para difundir en las redes.

Riesgo enorme. Debido a que ya hace tiempo que se dio a conocer que el edificio de la Casa de la Cultura en Mocorito se encontraba en malas condiciones y en riesgo de derrumbarse, el regidor Antonio Gutiérrez exige al presidente municipal Guillermo Galindo Castro una respuesta sobre el rescate del histórico recinto, ya que por el peligro que representa, Protección Civil prohibió que se llevaran a cabo eventos en el auditorio del mismo, pero no solamente representa un riesgo para quienes lo visitan o sus trabajadores, sino que cada vez se deteriora más, y si llega a ocurrir algo también se dañaría una parte del patrimonio del municipio con este recinto y los murales que alberga y que cuentan la historia del municipio. A ver cuánto tiempo más tendrá que esperar por una respuesta y, más aún, para que se haga algo por el edificio.