La denuncia por el despido. En el municipio de Angostura después de una serie de ajustes se realizó el cambio del gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, dejando al regidor y excandidato en las elecciones del 2016 por la presidencia municipal por el PRD, Salvador Mejía, al frente de la paramunicipal. Pero el que nomás no se sintió a gusto que lo removieran de su puesto fue el exgerente de la Jumapaang, Juan Guadalupe García López, quien sacó todos los trapitos sucios que querían que se lavaran en la Junta de Agua y nomás no estuvo de acuerdo, por lo que señaló de corrupción al interior de la Presidencia, porque dijo que el presidente municipal José Manuel “Chenel” Valenzuela López junto con el regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Eleazar Bojórquez Camacho, se le acercaron para proponerle que la Jumapaang solicitara de apoyo 1 millón de pesos, de los cuales la Junta debía pagar 200 mil pesos y 200 mil más para los gastos internos y el resto del recurso debía entregarlo al presidente y regidor. Incluso García López atribuye a que el haber dicho que no fue lo que generó su despido.

Cómo está eso. A pesar del apoyo que tienen de parte del Gobierno del Estado con la Red Fosin, muchos de los locatarios no están interesados, o bien, no han mostrado empatía por el proyecto, comentó Gerardo Delgadillo Fabián, líder de los locatarios. Explicó que apenas se empezará con la rehabilitación del mercado y no tienen definido dónde se establecerán, entonces primero tienen qué ver cómo les va, porque la rehabilitación externa se hará pero dicen desconocer hasta cuándo les darán sus lugares, y no pueden endeudarse aunque les den los apoyos a manos llenas.

Reclamo. Todo parece indicar que el periodo de lluvias llegó para relajar al departamento de Obras Públicas de Mocorito, que comanda Víctor Parra Melesio, como si no hubiera problemas; muchos caminos de terracería que conducen a diferentes comunidades están intransitables y se han convertido en un peligro para los automovilistas, pero no solo eso, sino que también en la cabecera municipal hay problemas de este tipo, pues algunas calles de asfalto tienen grandes baches, los cuales urge resanar para que en estas Fiestas Patrias los turistas no hablen mal del Pueblo Mágico y sus vías de comunicación. El detalle es que si está esperando a que pasen las lluvias ya le llegará el momento del cambio, y no vaya a ser que le llegue y no tenga oportunidad de mejorar.

¿Ésta será la buena? Los productores de cacahuate al terminar la cosecha del 2017 estuvieron muy inconformes por el supuesto registro para la entrega de apoyos que se había dicho se otorgarían, en el ir y venir del tiempo se les olvidó y el apoyo nunca llegó, pero a la vuelta del año el líder nacional de los cacahuateros, Paciano Mojardín Heráldez, de nueva cuenta les hace el anuncio que se volverá a otorgar un apoyo de 500 pesos por hectárea, lo que pone en alerta a los productores de esta semilla. A decir del líder, en la primera etapa del programa se beneficiará a 3 mil hectáreas de un total de 7 mil que hay sembradas en Mocorito.