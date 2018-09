La declaración. Quien ya dio la cara luego de haber sido señalado de desviar recursos e intentar sobornar a otro funcionario fue el regidor y presidente de la Comisión de Hacienda y ex presidente municipal interino, Eleazar Bojórquez Camacho. El edil en repetidas ocasiones comentó que no es verdad lo antes mencionado, ya que jamás se ha registrado acercamiento entre el presidente municipal y él para tocar este tema. Sobre sus propiedades, el regidor informó e invitó a quien guste, a acudir al banco donde se le fue otorgado un crédito para obtener un carro de la marca Nissan con un valor de 300 mil pesos, pero a crédito. A pesar de todo lo antes mencionado, Bojórquez Camacho explicó que sigue y seguirá siendo amigo del exgerente y está consciente que los comentarios fueron por el calor de la situación. ¿Acaso será que tiene tan grande amistad con el exgerente de la Jumapaang como para decir que sigue siendo amigo, además que no actuará con la ley por dañar su imagen, o está como las jaibas, ‘comiéndose’ solo por dentro?

Exigen servicio. Al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Fernando Nájar, se le sigue viniendo el mundo encima, ya que a como se está viendo la temporada de lluvias, todo parece indicar que el problema del desabasto del vital líquido en las comunidades ya se solucionó, pero no es así, pues habitantes de Cahuinahuato le están pegando de gritos debido a que tienen casi dos meses sin agua potable en la llave y ni las pipas les mandan. Nájar debe tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, ya que la ciudadanía se abastece de los arroyos, de donde muchos animales beben, y esto podría acarrear problemas de salud en niños y adultos.

Un problema que va para largo. La temporada de lluvias continúa evidenciando la pésima calidad de calles, caminos y carreteras. Un ejemplo de esto es el riesgo latente del mal estado de la entrada principal al Infonavit Jobori, por avenida Gerardo Espinoza Ahumada. Los conductores están siendo afectados en daño a sus automóviles, por el desnivel que presenta. Hace más de un año que fue construida, la promesa a colonos fue que se rehabilitaría pero no se ha atendido por el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, quien urge tome cartas en el asunto, porque parece ignorar el problema, lo malo es que el tiempo pasó y nadie le reclamó a la constructora de todos los desperfectos que dejaron en esta obra, que parece que el automovilista subirá la montaña rusa.

El acuerdo. Hasta que se les hace justicia a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, y es que después de tanto insistir, por fin se logró que poco más de 2 mil empleados puedan tener acceso a financiamiento o recurso del Infonavit para tener sus casas. El alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez junto con la delegada del Infonavit, María Cristina Calvo Acosta, acordaron que antes de que termine el mes se realice la gestión del apoyo.