De consciencia limpia. Transcurrieron dos días desde que el exgerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Juan Guadalupe García, vertiera una fuerte acusación de corrupción contra el alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela, para que éste saliera a dar la cara y decir que sus manos se encuentran limpias. El que a la primera se dijo saldría a dar la declaración para defender su honorabilidad fue el regidor y ex alcalde sustituto, Eleazar Bojórquez, quien en su defensa dijo que tenía años trabajando, que le gustaba tener carros y que perdonaba la acusación del exgerente porque la decisión de su cese había llegado del presidente municipal. Pero ahora “Chenel”, quien dijo tener la consciencia limpia, también señaló que la decisión de dar de baja al exfuncionario justo cuando se encontraba en la capital gestionando recursos para salir del atolladero económico en el que se encuentra la Jumapaang, había sido de los regidores y a él solo le tocó respaldar el comentario general del despido. ¿Entonces quién decidió, los regidores o el alcalde?

Para atrás. El secretario de Agricultura y Ganadería en el estado, Jesús Valdés Palazuelos, fue muy clarito en su visita a la región del Évora, al asegurar que no se ha autorizado apoyos para cacahuateros, que apenas se tuvo una plática con el líder nacional de los cacahuateros, Paciano Mojardín Heráldez, para meter el proyecto y que pueda ser autorizado para hacer entrega a los agremiados, pero aún no se tiene algo en concreto. El asunto es que mientras se autoriza o no el apoyo a los cacahuateros con 500 pesos por hectárea, ya los traen bien ilusionados y aún no se aterriza la gestión.

A trabajar. Al interior del Cuerpo de Bomberos Guamúchil no ha habido quién llegue y ponga orden. Cuando se consideraba que las acciones que había puesto el excomandante, José María “El Tigre” Valenzuela, podrían funcionar, como el control de llegadas y salidas, la situación interna se complicó y generó la renuncia de “El Tigre” en medio de la celebración del Día del Bombero. A poco más de tres semanas el personal elige al bombero José Refugio Chiquete como su nuevo comandante, y se espera que se ponga en contacto con el presidente del Patronato, Víctor González, para trabajar en conjunto. Lo que se espera es que a partir de aquí la suma de acciones vayan encaminadas a trabajar por el bien de este cuerpo de auxilio, que lo que más le ha hecho falta es una buena organización interna, que promueva el crecimiento constante de sus elementos y de la buena imagen en la sociedad.

¿Y la naturaleza? Aunque suene trillado, una de las tareas más importantes de los gobiernos es escuchar a sus gobernados. Una de las peticiones que hizo un ciudadano hace días fue que no corten cerca de 18 árboles frutales en un predio propiedad del Gobierno Municipal donde se realizan labores de construcción de un parque en la colonia Magisterio. La propuesta del director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, al ciudadano, fue trasplantar los árboles en otro lugar, pero el demandante dice que no tiene dónde plantarlos y es posible que se sequen, por lo que solicita una mejor solución, porque los árboles también son importantes, exclamó. Éste es un ejemplo claro de cómo se podrían conciliar los diversos intereses, tanto del gobierno como de la ciudadanía, y encontrar la mejor manera de responder a este tipo de dilemas.