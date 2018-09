Sin apoyo. Será el miércoles 19 del presente mes cuando se levante la veda en alta mar. Será hasta entonces cuando miles de pescadores, tanto ribereños como armadores, zarpen en busca del preciado camarón. Hasta aquí todo normal, pero de acuerdo con el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Évora, Carlos Montoya Avendaño, todos los que salieron el día 11 a la bahía tuvieron que parar por cuestiones de la marea, además el camarón cuenta con una talla muy pequeña, lo que afecta aún más, ya que no hay precio bueno por kilo. Por lo antes mencionado, los líderes dicen que es el claro ejemplo del mal trabajo que han venido desarrollando los que están al frente de instituciones como el Inapesca y la Conapesca. ¿Acaso tendrán una oportunidad más al salir a alta mar, o de plano se ve complicado el panorama para los miles de pescadores?

Auxilio. A los habitantes de Batamotita, Mocorito manos les hacen falta para matar los moscos que hay día y noche, pues señalan que el Sector Salud tiene años que no va a fumigar el pueblo ni a sus alrededores. Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, debería analizar el caso y no dejarlos en el olvido, esto para prevenir enfermedades en niños y adultos, como el dengue y otras. La comunidad es chica y seguro en cuestión de minutos el Sector Salud realizaría una buena fumigada, solo es cuestión de voluntad y actitud de querer ayudar a sus habitantes. El llamado que hacen se suma a la petición que hacen al Gobierno Municipal que encabeza Jesús Guillermo Galindo Castro, y es que asegura que la geografía no les ayuda a recibir atención debido a que en tiempo de lluvias los ha dejado incomunicados porque los caminos se ponen intransitables y no hay una respuesta de la autoridad ante esta problemática que enfrentan año con año.

Se les olvidó. Hace dos años que el elevador que se instaló en la Presidencia Municipal de Angostura quedó dañado luego que jóvenes quedaran atorados durante la celebración de las Fiestas Patrias, organizadas en aquel entonces por el hoy exalcalde José Ángel “El Pitón” Castro. Desde entonces los discapacitados que requieren realizar una gestión con algún funcionario hacen guardia muy temprano bajo las escaleras para esperar y poder ser atendidos. Durante la actual administración de José Manuel “Chenel” Valenzuela poco se ha hecho por atender a este sector, quienes aseguran ser poco atendidos por la autoridad, dejándolos en el abandono.

El trabajo. A pesar de que desde la semana pasada se dieron a la tarea de empezar a revisar la estructura del Mercado Municipal viejo, no fue hasta el día de ayer cuando comenzaron a despejar los locales, siendo el Ayuntamiento el que les diera apoyo, sin embargo, se espera que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez se encuentre revisando la construcción y que realmente se realice en el tiempo estimado, pues locatarios demandan que no se extiendan como en el Mercado Municipal nuevo, donde duraron el doble del tiempo en mejorarlo, por ello quieren atención del presidente puntualmente para que sea ágil la construcción.