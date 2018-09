Hechos, no palabras. El comisario municipal de Surutato, Badiraguato, Ismal Ortiz, se mostró muy seguro al señalar que al cierre de su administración no dejará problemas financieros. Muy claro y seguro sonó en su comentario al decir que terminará su periodo al frente de la comisaría sin “ningún cinco” de deuda, y garantiza que todas las obras se terminarán con cuentas claras. Pero como la palabra no es garantía en ninguna circunstancia de la vida, sino los resultados, queda por conocer el informe final de transparencia y calidad del desempeño de su mandato, que se espera que sea entregado antes de dejar la oportunidad que recibió.

¿Y la presidenta? La dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio, una institución de interés público cuyo objetivo principal es defender a sus agremiados, ha encontrado en su presidenta, Elena Beltrán, una actitud muy selectiva para contestar su celular, y si lo hace alega que anda fuera en gestiones, que no da a conocer. Su alianza es mayor con Julio César Silvas Inzunza, de Adecem, quien se ha convertido en su vocero, notándose frío el trato con la misma Fecanaco, a la que pertenece y dirige Carlos Pardini Soberanes en el estado. Tal pareciera que las alianzas con sus agremiados se han ido olvidando, lo que generaría un periodo que le impactará para arrojar resultados positivos.

La petición. Un claro mensaje disfrazado de diversión le envió la presidenta electa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, al presidente actual, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, y fue muy clara al referirse al tema de nómina del municipio, que tiene en registro poco más de 600 empleados, y el detalle es que hace tiempo el actual alcalde y diputado local electo declaró que ese es el número necesario para sacar adelante las labores del municipio, e hizo un llamado para que no se hiciera recorte de personal. Situación que tras el análisis de labores que se registran en el Ayuntamiento de Angostura, la presidenta electa le contestó que está de acuerdo en dejar ese mismo número de trabajadores siempre y cuando “Chenel” Valenzuela como diputado local gestione y genere que el presupuesto para el ejercicio 2018/2019 incremente y con ello evitar poner en aprietos a la Comuna, de lo contrario estará haciendo un análisis y, en su caso, el recorte de personal, hasta reducir la nómina en poco menos de 400 empleados.

La llamada de atención. Elsa Castro Islas, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Mocorito, de manera constante debería darse vueltas para el parque Alameda del río, principalmente los fines de semana, que es cuando hay mayor afluencia de personas, y supervisar las labores que realiza su gremio, ya que comentan que varias veces les ha tocado ver que los baños de ahí lamentablemente están cerrados y no hay dónde la ciudadanía haga sus necesidades fisiológicas. La líder debe hablar con su gente y exigirles que no se relajen y que cumplan bien con su trabajo, para evitar problemas con la autoridad municipal.