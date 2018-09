Dónde quedó la bolita. La líder sindical del Ayuntamiento de Mocorito, Elsa Castro Islas, fue quien aclaró que desde hace seis meses las labores de limpieza y mantenimiento del área de la Alameda y los baños las asumió el Ayuntamiento de Mocorito, que contrató a personal de confianza para que hiciera las labores. Reconoció que al inicio de la administración tenían a una persona, que incluso es hermano de una de las regidoras y que pertenece al sindicato, sin embargo, fue removido al área de los jardines de la Plazuela Municipal. Son tres personas que se encargan de mantener “limpia” la Alameda del río Mocorito, dos de limpieza y jardines y una más de los baños públicos que hay en el lugar.

No hay para cuándo. Y hasta la fecha ni sus luces con la rampa y el elevador para personas con edad avanzada o con discapacidad, pues a pesar de que ya tienen más de un año prometiendo que se harán estas construcciones en el Ayuntamiento de Mocorito, es hora que no se arman de valor y empiezan a habilitar el edificio, pues a pesar de que dice la regidora Julieta Belmontes que se realizará la construcción, está de dudarse, pues el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro lo ha prometido y no se ha originado su compromiso con las personas con discapacidad y de la tercera edad.

Un trabajito extra. El presidente del Módulo de Riego 74-1 tendrá un trabajo extra y realizarlo de buena calidad, debido a que con la presencia de lluvias no solo les brinda esperanza de poner almacenar una cantidad de agua que permita salir avante con los cultivos de alta demanda del vital líquido, sino que además hay un problema, que los canales de riego traen en arrastre una gran cantidad de plástico, que no solo afecta, sino que además les llega a contaminar el vital líquido. Por lo que Wilfrido Bejarano deberá emprender acciones que lleven a generar condiciones de consciencia para el manejo de plásticos y no solo arrojarlos a los drenes.

A cabalgar. En donde ya se preparan para realizar la cabalgata más larga es en el municipio de Badiraguato, y el encargado de darle difusión a este evento que lleva 13 años realizándose es el comisariado ejidal de Surutato, Ismael Ortiz, quien espera que se pueda lograr la participación de 13 mil caballerangos, actividad que se ha convertido en ejemplo de una promoción turística que le debe de ir emulando el municipio de Mocorito, que pese a tener el distintivo de Pueblo Mágico, ha hecho falta este tipo de actividades, por lo que la directora de Turismo, Lily López López, deberá aprender del ejemplo de la actividad de los badiraguatenses.