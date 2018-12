La acusación. El candidato por la delegación del Partido Acción Nacional (PAN) en Salvador Alvarado, Hernán Cortez, acusó que dentro del partido hay corrupción y están jugando a una simulación que viene a afectar al partido, señalando que están faltando a lo impuesto en la convocatoria que se lanzó para los que quisieran ocupar la presidencia del PAN en este municipio, pues dice que les dieron un padrón con nombre, dirección y número telefónico, el cual batallaron para que se los dieran, y aparte no viene cómo acercarse a ellos. Explicó que todo esto viene del Comité Estatal, dirigido por Sebastián Zamudio, quien quiere imponer a Manuel Valencia González, lo cual es una manera corrupta e injusta para los demás candidatos. Según Cortez, lo que más afecta es que el partido cada vez está más decaído y podrán perder su padrón de militantes, ya que la corrupción interna es muy grande.

A pensar en estrategias. Ahora que Andrés Manuel López Obrador es presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quienes deben estar preocupados por lo que está pasando y lo que podría pasar son los líderes y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y es que ahora que ya es el presidente de la República existe una gran probabilidad que la militancia cambie de color, tal como lo hicieron antes de las elecciones. Este partido y otros más están en peligro de desaparecer, por la cantidad de votos que han obtenido durante los últimos años. Aterrizando en la región del Évora, le espera un gran trabajo tanto a Manuel Gumaro López Cuadras como a Otoniel González, presidentes del Sol Azteca en Angostura y Salvador Alvarado respectivamente, para no dejar ir a sus pocos militantes.

Sigue en la espera. Todo parece indicar que el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, no tiene ni el más mínimo interés de pagar, o por lo menos abonar, la deuda que tiene el Ayuntamiento con el Sindicato de Trabajadores, ya que ni siquiera se ha dado un tiempo para platicar del tema con la líder, Elsa Castro Islas, quien desde hace muchos días sigue esperando a que la agenda del edil no esté tan apretada como dice, tenga un espacio y pueda ser atendida. La líder teme que la cuenta no se cubra y que esos casi 15 millones de pesos que hay en Tesorería se gasten en cosas que a lo mejor ni se van a notar.

No entienden. Desde el pasado mes de mayo el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó sancionar con prisión y multas económicas a quienes realizaran llamadas falsas o de broma al número de emergencias 911, pero al parecer hay quienes no han hecho consciencia de lo que esto conlleva, pues según comenta el comandante de Bomberos Angostura, José Humberto Romo Valenzuela, ellos han recibido unas dos llamadas de este tipo a la semana, pero lo peor es que cuando la alerta se da al 911, no solamente los movilizan a ellos como corporación local, sino también a Seguridad Pública, Cruz Roja y cuerpos estatales. Aún falta el último mes del año, del cual, se dice que las llamadas falsas pueden incrementar hasta a cinco a la semana.