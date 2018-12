En plena evidencia. En plena marcha por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se empezó a faltar a sus derechos, pues Tránsito Municipal, que es dirigido por el comandante Nedel Ruiz Velasco, no se percató que en los accesos a las rampas de la Plazuela Municipal Pedro Infante se encontraban unos vehículos que llevaban despensas de una empresa departamental del municipio, poniendo así a las personas con discapacidad más obstáculos para poder llegar al evento por festejo de su día. Se necesita más importancia en ese tipo de detalles que afectan a la inclusión de las personas con discapacidad, y evitar riesgos mayores.

En el abandono. Quienes están molestos y dicen sentirse solos son los acuicultores del municipio de Angostura, y es que el presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (Cesasin), Jesús Ernesto Castro Atondo, fue el primero en levantar la voz después de lo ocurrido por las inundaciones del 19 de septiembre, que para ellos fue más que por cosas de la naturaleza, fue por malas decisiones tomadas en la Conagua. Pese a esto, ni él, ni otros acuicultores, han recibido apoyo; el detalle es que los 200 millones de pesos que necesitaban para las rehabilitaciones de las granjas no se les ha visto ni sus luces, el subsidio para la larva pendiente del ciclo anterior o este actual, ni sus luces, y menos para el diesel. Es por todo lo mencionado que el presidente del Cesasin en Angostura se dijo estar prácticamente solo y los gobiernos nomás se hacen de la vista gorda y nadie levanta la mano para apoyarlos. ¿Será acaso que el nuevo Gobierno Federal los atenderá, o será más atole con el dedo? Ya veremos, pero dicen que no aguantarán mucho y, de no tener una respuesta, acudirán a las manifestaciones.

Desconfianza. En estos momentos en Mocorito está al rojo vivo el proceso de la elección de síndicos, ya han surgido algunos dimes y diretes y muchos de los aspirantes no confían en la manera del cómo serán las votaciones, ya que se harán vía electrónica, cosa que nuca se había dado y va a ser un experimento del INE en el Pueblo Mágico. Ante la incertidumbre que existe, Enio Salas, coordinador de sindicaturas, debe estar muy atento a lo que pueda pasar de aquí y hasta el día 16, para que las cosas no se salgan de control, más en el área de Pericos, donde hay ánimos caldeados entre cuatro aspirantes, ya que todos quieren el puesto que, según ellos, les va a dar proyección política y reconocimiento con la gente para después aspirar a mejores cosas. Enio Salas y el alcalde “Memo” Galindo deberán estar alertas y actuar de manera inmediata ante los conflictos de intereses que puedan surgir.

La respuesta. Luego que un grupo de poco más de 30 militantes del Partido Morena en Mocorito desconociera al regidor Claudio López Camacho como su edil, además de señalarlo de integrar a su familia en diferentes puestos en la administración, que su trabajo familiar fue desde que se encontraba en campaña y que su labor se centra en un tema personal. Situación que el edil asegura que él no tiene poder para acomodar a trabajar gente ni en la administración local ni en la federal, por lo que no se encuentra dando trabajo a la gente que lo acompañó en la campaña.