Con las pruebas en la mano. Si el regidor Claudio López Camacho creyó que declarar que no estaba en condiciones de dar trabajo a sus familiares iba a tranquilizar a los integrantes del Partido Morena en Mocorito, y es que luego que dijeron que lo desconocían como su regidor por traicionar los principios de su partido ahora le salen a decir pedir que les ponga lugar y hora para reunirse y poner las cuentas claras sobre la mesa, porque la declaración que hicieron que ha venido colocando en puestos de trabajo en el gobierno no lo dicen en falso porque asegura que tienen pruebas en la mano y no están hablando por hablar.

Herencia maldita. En la presidencia de Angostura Aglaeé Montoya Martínez han encontrado otra raya al tigre, resulta que ha salido otra deuda millonaria, misma que fue ocasionada por la administración anterior. Alma Judith Solís Chávez encargada del tema de las finanzas en el municipio de Angostura indicó que las autoridades anteriores no hicieron el pago correspondiente al mes de septiembre y octubre ante el IMSS de tal manera que se ha venido arrastrando una deuda que con todo e intereses llegan a los 2 millones de pesos. Haciendo un análisis rápidamente, nos daremos cuenta que en estos meses septiembre y octubre aún estaba la administración anterior, sería omisión por desconocimiento o con plenas facultades, eso no lo sabemos, lo que sí, es que cada vez está peor la Comuna en temas financieros y será tanto Aglaeé Montoya Martínez junto con la tesorera municipal quienes deban salir adelante con todos estos problemas o de plano, el detalle es que no se sabe cuántas deudas estarán por salir, el presupuesto que está por llegar, la duda es si se tendrá que destinar a sanear cuentas por malos manejos. Mientras tanto, se espera que el gobernador apoye, porque no se ve cómo o no se ve otra manera hasta el momento. Será acaso que la ASE ya tiene la lista de los funcionarios que habrán de citar para que aclaren todo esto, empezando por José Manuel Valenzuela López, si es que lo encuentran, con eso que ha estado ocupando cambiando de partidos en el Congreso de Estado, y no en gestionando recursos para el distrito que representa.

¿Jineteo del recurso? La palabra más mencionada en las dos manifestaciones de huelga laboral, en el centro de salud urbano de Guamúchil y en el Hospital General, fue el mal uso de los recursos destinados a los trabajadores del sector salud, debido a que presuntamente el recurso está aprobado pero se queda en el camino, no llega a donde corresponde. Personal presente en el paro laboral acusa de que el dinero de sus prestaciones, fondo de ahorro y bonos se ha estado utilizando para otras cuestiones, porque está es la cuarta vez que realizan un paro en lo que va del año, por la falta de cumplimiento de los acuerdos con el Secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, quien fue señalado por su falta de compromiso al mantenerlos en la incertidumbre, y no ser capaz de mantener un liderazgo ante las autoridades de gobierno para que les depositen sus pagos.

La motivación. Pese a las multas que ya se han aplicado a personas que tiran basura en lugares prohibidos, el director de Ecología en Mocorito, Walter Pérez López, ya no haya más que hacer debido a la falta de cultura que tiene la ciudadanía. Walter está desesperado por hacer que el Pueblo Mágico tenga un mejor rostro para los turistas, pero no lo ha conseguido y por tal motivo está pensando en motivar a las personas que denuncien a los tiradores de basura. Todo aquel que lo haga de manera anónima se llevará la mitad del valor de la multa, dinerito que en estos tiempos no le cae mal a nadie, pero había que ver si esta medida no acarrea conflictos personales entre las personas y salga más caro el caldo que las albóndigas ante los actos de venganza.