Sin temor a nada. El que se extrañó que lo citaran a un encuentro sin pedírselo en persona fue el regidor por Morena, Claudio López Camacho, quien dijo extrañarse que se ha encontrado a algunos compañeros del partido Morena en Mocorito en algunos eventos, incluso, y no han tenido el atrevimiento de tomar el tema en el que se le acusa de colocar a su familia en diferentes puestos políticos, como dice Manuel Jiménez Gil. Se dijo dispuesto a recibirlos para aclarar la situación y a detener esta serie de declaraciones que se han hecho ante este medio, porque nomás a él no le han dicho nada, por lo que espera que se aclare en persona para ponerle punto final.

La sanción. Los conductores de unidades de transporte público tendrán que estar bien truchas, porque estarán aumentando las multas por utilizar el teléfono celular, lo cual traerá mayor precaución cuando anden por las vialidades, comentó el delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Jesús Enrique Pérez Ramírez, quien señaló que para los del transporte público primeramente será una suspensión laboral de 10 días, pero si repercute la misma acción tendrán que pagar sanción monetaria, pero no solo los conductores de camiones y taxis tendrán que ser sujetos a una sanción, sino todos los conductores que andan en carros en marcha y traigan su teléfono celular, pues es la principal causa de accidentes, por ello Vialidad y Transportes y Tránsito Municipal se pondrán con todo a trabajar.

El trabajo. En Angostura existen hasta el momento nueve comedores comunitarios, cada uno atiende en promedio de 80 a 100 personas en el desayuno y un número igual en la comida, por tal motivo las autoridades municipales han catalogado este apoyo como muy bueno. La duda será si la nueva administración municipal, encabezada por Aglaeé Montoya Martínez, así como el director de Desarrollo Social, Omar Duarte Rodríguez, se pondrán a trabajar para establecer más comedores; pero resulta que ahora que entró Andrés Manuel López Obrador un gran número de instituciones que dependen de los recursos federales se encuentran estancadas al no saber cómo serán las nuevas reglas de operación de estos apoyos; también desconocen si será, en este caso Jaime Montes, el superdelegado, quien manejará todos los apoyos como éste. ¿Será que habrá más facilidad o se está tornando todo como más burocrático? Ya veremos a partir de enero para qué lado se va la báscula.

La supervisión. Vaya que se le presentará una ardua labor a la coordinadora de Ecología en el municipio de Salvador Alvarado, Karina Camacho, con el anuncio de la aplicación de una sanción a quienes realicen poda o tala de árboles en la ciudad. En primera, deberá generar condiciones para que los empresarios en la zona Centro no opten por cortar los pocos árboles que hay, porque se ha generado una moda de talarlos porque no se mira la marquesina de la empresa y no se ve el nombre logo del comercio, y la otra es que deberá tener una red de ciudadanos que se sumen a denunciar cuando ocurra este tipo de situación, porque hay muy poca cultura para cuidar el medio ambiente.