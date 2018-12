¿Y el equipo? El Cuerpo de Bomberos del Pueblo Mágico tiene una deficiencia económica enorme, de uniformes, unidades y equipo, pero lo que más les hace falta es el capital humano, pues el comandante de Bomberos, Valentín Alapizco Arce, comenta que ya las escuelas no exigen tanto que los jóvenes hagan el servicio en alguna dependencia y no es obligatorio, por ello no tienen voluntarios y cuando se abre la bolsa de trabajo andan batallando buscando alguien que quiera trabajar, con sueldo, pero tienen que enseñarle todo, lo que cuesta dinero y tiempo, pero lo extraño de esto es que el presidente del patronato de Bomberos es el mismo secretario del Ayuntamiento de Mocorito, Noé Contreras Avendaño, quien no se ha empeñado en sacar del hoyo a la corporación, pues si quisiera estuviera en óptimas condiciones, pero además movería gente de la coordinación de educación para que haya más motivación de los jóvenes para hacer el servicio. Se trata de un trabajo en equipo dentro del Ayuntamiento, que es lo que más falta hace.

Puras calles malas. Los concesionarios del transporte urbano del municipio Salvador Alvarado se presentaron con todo y choferes para hacer petición al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, de mejoramiento de calles por donde transitan algunas rutas de camiones, siendo insistentes en que se le debe de dar prioridad a unas colonias, sobre todo en la Satélite, Pedro Infante y Solidaridad, pues tres camiones en un día dejaron de funcionar por el mal estado de la calle, donde el alcalde les preguntó el porqué no habían acudido antes a hacer la petición y rápidamente la líder de la Alianza de Camiones Urbanos de Salvador Alvarado, Irma López, le contestó que en repetidas veces habían acudido al área de Obras Públicas a hacer la petición y no les habían apoyado, por ello ahora acompañaba a la empresa a hacer la petición, ya que como alianza no respondieron. Será que la falta de comunicación de parte del director de Obras Públicas, Hugo Soto Mata, impide que se satisfagan las necesidades de la ciudadanía, pues disposición hace falta para ayudar a este tipo de temas.

Con mano dura. Parece que en el municipio de Mocorito la exigencia en el manojo y uso de las medidas de protección de motociclistas será un tema de mayor seguridad, debido a que el presidente de la Comisión de Seguridad en el cabildo del Pueblo Mágico, Eduardo Robles, asegura que se aplicará el reglamento al pie de la letra y no habrá tolerancia para los conductores de moto y con ello evitar que se genere exceso de ruido y se descuide la seguridad al conducir por las calles del pueblo.

Sin rastro alguno. Quien se encuentra en modo desaparecido es el excandidato a la presidencia municipal por el Partido Sinaloense en Angostura, Alberto Rivera Camacho “El Capy” Rivera, y es que después de la derrota del pasado 1 de julio, ante la ahora alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, ya no se le ha visto en eventos masivos y mucho menos que esté dando algún tipo de mensaje para las masas. Se desconoce cuál sea el motivo por el cual no se deje ver, será que está enfocado en los trabajos como es la agricultura o en temas de docencia. Será acaso que la fiebre política ha finalizado y no hay algo que ganar de por medio lo cual no es para nada redituable.