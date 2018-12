A la orden. Tal parece que ahora con la nueva administración municipal en Angostura todos los funcionarios andan como ‘soldaditos’, pues nadie quiere cometer algún incidente y solo están al pendiente que la alcaldesa dé una orden y todos rápidamente a cumplirla. Y prueba de ello es que simplemente fue necesario instalar recipientes para colocar la basura en la Comuna con sus respectivos señalamientos para su clasificación, y ahora todos están en busca de estos recipientes para colocarla en su lugar. En poco menos de un mes y 15 días que han llegado al Ayuntamiento puede que sea la novedad, además que se encuentran dentro de los primeros 100 días de gobierno, aquí lo interesante será ver cuando tengan año y medio, para ver si siguen con las mismas ganas de servir al pueblo de Angostura.

Se hace el esfuerzo. Para que en estas fechas los paisanos no peguen de gritos y no se lleven una mala impresión de Mocorito, ya se están bacheando algunos tramos de la carretera que va de la cabecera municipal a Rosamorada, pero siendo realistas, esta rúa es materia pendiente para el nuevo director de Obras Públicas, Alexis Alfredo López Martínez, ya que lo que le hace falta es una buena rehabilitación, pues está en pésimas condiciones y constantemente se quejan los automovilistas. El nuevo director de Obras Públicas está haciendo el esfuerzo por mejorar las carreteras del Pueblo Mágico, más en estas fechas, que es muy visitado.

Justificación. Recursos insuficientes y alta demanda educativa, causas de los problemas financieros que presentan las universidades públicas como la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisó el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera. En su visita a esta ciudad el rector reconoció la falta de un presupuesto adecuado en la designación que hace el Gobierno del Estado, ya que desde hace casi cinco años no ha aumentado el porcentaje del recurso que se les otorga. Pero más allá de esta situación, el problema más urgente que enfrentan como autoridades es lograr los pagos de sueldos y aguinaldos para cerrar el año, gestión que no ha rendido muchos frutos y mantiene en la incertidumbre a la plantilla laboral. El rector afirma que este problema financiero que se ha venido presentando desde hace años no tiene que ver con una mala administración sino con las causas ya mencionadas.

¿Imposición? Para todos es conocido que la exalcaldesa por interinato en Mocorito, Edith Berenice Rodríguez López, goza de una cercanía y de todas las confianzas del líder estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, lo que la pone también en cercanía del rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, cercanía que le permitió gozar del beneficio para ser considerada como la nueva directora de la prepa UAS ahí en el Pueblo Mágico, aun cuando ya se había avalado la capacidad del ahora exdirector Alonso Enrique Francis Brown, quien ya tenía varios años con esta responsabilidad y no le quedó de otra nada más que acatar la indicación y sin decir palabra regresar a las aulas a dar clases.