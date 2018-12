El préstamo. Tan mal está la situación al interior de las arcas municipales, que el Departamento de Tesorería, encabezado por la titular, Alma Judith Solís Chávez, está viendo la posibilidad de obtener un préstamo o simplemente un adelanto del Presupuesto de Egresos para el 2019, y así solventar los pagos, como es el aguinaldo para el sindicato, DIF, Jumapaang y los del Ayuntamiento. Recordemos que hace poco salió la deuda de 2 millones de pesos de parte del Ayuntamiento con el IMSS, de la cual se logró cubrir 1.5 millones y, el resto, también lo estarían solicitando a préstamo o adelanto. ¿Será que aún quedan más cosas por dar a conocer en este departamento y otros más, o ya ha sido todo? Es algo preocupante, porque al paso que van, la Comuna solo tendrá presupuesto en el 2019 para sanear las deudas que dejó al administración anterior. Quien ya se está saboreando por lo que viene es el personal de la ASE, que habrá de hacer sus respectivas auditorías sobre el tema. ¿Acaso veremos a políticos inhabilitados muy pronto, o algo peor?

Una manchita más. El Cuerpo de Bomberos de Guamúchil gastó dinero que no tenía, por ello tiene una situación financiera no muy buena, comentó el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien dijo que el presidente del Patronato, Víctor Alfredo González, ya está al pendiente de la situación, ya que en el Congreso del Estado se tomó una decisión de que los cuerpos de Bomberos solo estarían recibiendo dinero del predial rústico y ya no del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, y dentro del Patronato hubo una confusión, lo que provocó un conflicto monetario internamente, porque se compró equipamiento y demás, solo que contaban con un dinero que no iban a recibir por decreto; por falta de información la situación en el 2018 el Cuerpo de Bomberos ha sufrido por no tener capital, sin embargo, se espera que para el 2019 enderecen el barco.

En derrumbe. En total abandono se encuentra el mercado local de Pericos, y es que primero, asegura la autoridad municipal que encabeza Guillermo Galindo Castro, que no puede entrar a buscar la manera de hacerle mejora que porque dizque unos particulares se encuentran en conflicto peleando un local y que por eso no han gestionado apoyo. El edificio está viejo, no tienen drenaje, los baños no sirven y no hay voluntad política por dar un mejor mercado a los habitantes de Pericos, porque se ha detenido por un proceso jurídico, cuando falta sacar los documentos, que los dueños de estos espacios entiendan que es del municipio y como tal tienen todo el derecho a empezar a generar mejoras. Dicen los pocos vendedores que quedan, que además están más abandonados porque les llegó la competencia con los súper y nomás no hay cómo los haga reactivarse.

Va para atrás. Se desata la polémica, luego que en el mes de noviembre se le tomara protesta a Enedina Montoya Sánchez como titular del Órgano Interno de Control, los regidores de oposición en plena sesión de Cabildo aseguraron que la elección fue errónea porque no se tomó en consideración una tercera parte; pareciera que iban bien preparados, porque a algunos regidores hasta miedo les dio tomar este asunto y ni siquiera pío dijeron en Cabildo, mientras el control del desacuerdo en el tema lo mantenían Gilberto Lugo, Romeo Gelinec Galindo y Luz Zita Vizcarra, quienes generaron la controversia hasta que se llegó a la decisión de pasar a Concertación Política, para que se decida si se ratifica o se nombra a alguien nuevo.