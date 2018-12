En la desconfianza. La poca aceptación de la población alvaradense ha disminuido el registro en el Censo de Bienestar que trae la Delegación del Gobierno Federal, la cual consta en apoyos con becas universales, como pensiones para adulto, apoyos a agricultores y ganaderos, entre otros. La delegada regional del Gobierno Federal, Patricia López Aguilar, mencionó que no han tenido buena aceptación de la ciudadanía de los municipios de Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato, que van desde que no les abren la puerta, hasta groserías, ya que no se tiene la costumbre que los apoyos vayan a sus puertas, sino que el interesado debe de ir a una oficina, por lo tanto Salvador Alvarado es el único municipio en el estado que instaló una oficina para recibir los registros, para hacer más fácil el trabajo, ya que la desconfianza ha creado que la ciudadanía muestre ese grado de desinterés.

El objetivo. Con el arranque de los operativos en la región del Évora, las autoridades de Seguridad Pública manifestaron que el objetivo es lograr saldo blanco, por lo que hicieron el llamado de consciencia a los ciudadanos a extremar precauciones al conducir, siendo los accidentes automovilísticos los más comunes. Pero para que este plan preventivo resulte se requiere considerar las acciones que los alcaldes de los municipios van a tomar en el mejoramiento de las vialidades y carreteras, porque en lo que corresponde a Salvador Alvarado, el reto es mayor para el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, con la alta demanda que presenta el municipio en reparación de calles y caminos en las comunidades.

Sin novedad. Es bien sabido que en el municipio de Angostura se es todo menos solidarios con el tema de aportación al Cuerpo de Bomberos, ni siquiera en los eventos de quedadera de bien. La meta que se fijaron es obtener 301 mil pesos, y pese a que era tres semanas que se fijaron para realizar el boteo, en su segunda semana se han llevado la desilusión de sus vidas, porque no han llegado ni siquiera al 10% de la meta propuesta. Lo que deja en claro que apoyar a Bomberos es un referente que ha pasado a segundo término para la sociedad angosturense, pese a los constantes llamados a sumarse de parte del presidente del Patronato, Aurelio Lugo Camacho, y el comandante, José Humberto Romo Valenzuela.

Soluciones. Con el anuncio del pago del aguinaldo a los trabajadores sindicalizados de Angostura se llegó a un acuerdo con este pago. Pero reconoció la líder sindical, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, que el retraso financiero ha venido a dar fuerte golpe a la administración, por ello esperan negociar la deuda que dejó con ellos el exalcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela de poco más de 1 millón de pesos, pero que entienden la situación y no presionarán por este pago, pero claro que no dejarán pasar de cobrar este dinerito. ’