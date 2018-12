Lamentable. Para muchas personas de Mocorito pasó completamente desapercibida la Colecta Anual de Bomberos y, por ende, no pusieron su granito de arena con algo de cooperación, ya que las autoridades municipales no tuvieron tiempo o no quisieron hacer un acto de apertura y tampoco de clausura. Lo peor del caso es que el mismísimo José Noé Contreras Avendaño, además de ser el presidente del Patronato, pues también es el secretario del Ayuntamiento, y es el acabose que no tuvo la iniciativa ni siquiera de darle a Bomberos el lugar que se merece, pues bien pudo haber convocado a funcionarios y regidores al acto inaugural de la colecta para que todos aportaran algo, ya que él tiene facultad de representar al alcalde Jesús Guillermo Galindo, e incluso se atrevió a decir que el presidente municipal de Mocorito tiene tan apretada la agenda, que no pudo pensarse en realizar un acto inaugural para dar inicio o ya como mínimo el acto de cierre de la colecta de tan noble institución. Pero, bueno, si al presidente del Patronato no le interesó, menos interés tiene la ciudadanía en apoyar a Bomberos.

A trabajar. Para los que pensaron que trabajar en el Ayuntamiento sería algo fácil y cómodo, lamentamos decirles que esto no será así, no al menos en Angostura, pues la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez ha informado que los empleados de confianza no tendrán vacaciones decembrinas debido a todo el trabajo que aún se requiere hacer con la finalidad de poder entregar un mejor servicio a los ciudadanos. Esto fue algo que para muchos aún les está cayendo como un balde con agua fría en la espalda, pues ya se visualizaban con trabajo y a poco menos de dos meses hasta con vacaciones en este mes. ¿Acaso esto será una prueba para saber quiénes sí están por el trabajo y quiénes están solo por la comodidad que implica estar en el Ayuntamiento? Sí va a ser un duro golpe para los que venían con la costumbre de ir de visita a las oficinas del Ayuntamiento de Angostura. Los empleados deben tener en cuenta, si quieren seguir en la nómina, que la alcaldesa tiene muy flojita la guillotina y tiene un reto muy difícil enfrente, el de trabajar con lo poco que quedó y empezar a dar resultados con sus acciones.

La estrategia. Las cooperativas han tenido que buscar nuevas estrategias para poder salir del estancamiento en el que se encuentran buscando un refugio en el turismo. El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Presa Eustaquio Buelna, José Carlos Castro Montoya, dijo que es un punto que quieren resaltar en el municipio, que han tenido apoyo de parte del municipio para poder operar en las lanchitas, pero se tienen que poner bien truchas y saberlas manejar, para que realmente sea una manera de recompensar un apoyo por el otro, de que sepan tratar al turista y que lo inviten de buena manera, para que más gente se interese y que de verdad sea un atractivo turístico para el municipio, para ello tendrá que cooperar más el Ayuntamiento con capacitación y que expliquen de lo que trata el recorrido.

Sin reaccionar. Al iniciar el ciclo escolar maestra y alumnos de la primaria ubicada en la comunidad El Chinal, Mocorito optaron por salirse a tomar clases en la enramada porque el techo de la aula estaba a punto del desplome, pero jamás imaginaron que ni el jefe de los Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro Sillas López, ni el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro se atrevieran a no gestionar para lograr que por lo menos tuvieran dónde recibir clases en este invierno, lo cual los deja desprotegidos y abandonados totalmente de la autoridad.