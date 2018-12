Acciones más que intenciones. Poder activar a toda la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Salvador Alvarado es un reto de enormes dimensiones que enfrentará la presidenta electa del Comité Ejecutivo Local, sobre todo por la falta de interés que existe en una parte de los miembros por participar en actividades que se les convoca, mientras que en temporadas electorales como las elecciones realizadas recientemente se registró una multitudinaria asistencia, lo que deja ver que el partido no se encuentra integrado totalmente como lo quisiera Leticia Rubio. Por lo pronto, las medidas que habrá de tomar para la reestructuración interna deberán ser eficaces para impulsar el activismo y no se quede la líder en buenas intenciones.

Puras malas. En la Cruz Roja de Pericos la situación se encuentra crítica, los cinco socorristas que están al servicio están a punto de abandonar el puesto de socorro, tenían el adeudo de seis quincenas, les alcanzaron a pagar cuatro y de las dos que les quedaron le sumaron la quincena pasada y el aguinaldo que está pendiente. Totalmente abandonada se encuentra la institución, y la presidenta del Patronato, Rosalva López Quiñónez, nomás no halla qué hacer con el poco dinero que les llega, es más, hasta hace unos días dijeron los socorristas que ni llantas tenía la ambulancia, dos particulares les donaron dos llantas y las otras dos el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro.

Fuera paternalismo. Durante la administración de José Manuel Valenzuela López se estuvo apoyando repetidamente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura con el recurso que necesitaba, esto llegó a tal grado, que se acusó al hoy exgerente de la paramunicipal, Juan Guadalupe García, en torno a que había malos manejos y hasta sobornos. Fue tanta la dependencia de la Jumapaang hacia el Ayuntamiento, que hasta ya había cierto paternalismo. La nueva administración dijo que todo esto acabaría, sin embargo, ya le han facilitado 1.2 millones de pesos para el pago de aguinaldos; hasta cierto punto esto no es tan alarmante, porque se conoce la crisis financiera con la que se recibió, pero lo que sí se debe de esperar es que la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez ponga a trabajar a la gente que labora en esta paramunicipal y sean ellos quienes se esmeren en conseguir los ingresos a la Junta y evitar depender del recurso que bien podría dirigirse a una obra para el municipio.

La tercera llamada. En Salvador Alvarado el regidor del PAS, Romeo Gelinec Galindo, le da un claro mensaje al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, que si no hace las cosas como debe de ser y de manera institucional, él siempre será una piedrita en el zapato y le recalcará que está actuando mal cada vez que tenga oportunidad, incluso el edil le solicitó al mandatario que sus funcionarios no se conviertan en “presidentitos” y que también se desempeñen de buena manera, que se pongan las pilas y que cumplan con las expectativas, pues eso es lo que la ciudadanía espera de todos los que están en el Ayuntamiento. Gelinec Galindo afirma que a él no le van a jugar el dedo en la boca y en esta ocasión fue mansito, pero les hace la tercera llamada de atención y si no se alinean, más adelante sus señalamientos serán más fuertes.