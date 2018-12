A criterio. Durante la tercera sesión ordinaria de Cabildo en Mocorito celebrada ayer, el máximo órgano municipal aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 que presentó la Comisión de Regidores de Hacienda, por un total de 189 millones de pesos. Monto que de acuerdo a la Ley Municipal, podrá ser modificado hasta en un 20 por ciento, no más. El cuerpo de regidores de Cabildo le otorgó facultad al tesorero municipal, Jaime Enrique Angulo, para una posible modificación. El tesorero tendrá en sus manos una decisión importante para el municipio, misma que deberá ser sustentada en base a una justa distribución del recurso a beneficio de la población y no a criterio personal.

Con mano dura. En vista que la lista de morosos sigue incrementando y nomás no hay forma de hacer la reacción de que cumplan con el pago de servicio de agua potable, el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Manuel Beltrán Urías, estableció como medida el corte del servicio, acción con la que pretende obligar al moroso a acercarse y establecer compromisos de pago. Sin embargo, entre papeleo y lista de morosos resaltó que justamente se encuentran algunos exfuncionarios y uno que otro hombre de bien de sociedad, pero entre pasillos se asegura que no se darán a conocer por no causar daño moral al deudor, pero lo malo es que no ha sido parejo.

La resonancia. La autoridad municipal de Angostura hizo acto de presencia en uno de los foros más concurridos que se han realizado en el municipio. Debemos aclarar que en otros foros los asistentes eran funcionarios o líderes de sectores, ahora, con el Foro Temático para la Integración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2019, con el tema de Indígenas, Discapacitados y Personas Vulnerables, la ciudadanía aceptó la invitación. Todo esto para que la autoridad se diera cuenta de lo olvidados que están estos sectores. Algunas personas, como en el caso de la señora María Cabanillas, dejó claro que hace falta tanto el apoyo económico como de seguridad en las fiestas que año con año hacen en el Centro Ceremonial. Los discapacitados levantaron la voz para informar que ya están molestos que nadie haga algo al respecto cuando se aparcan en los estacionamientos para discapacitados y demás. ¿Será que es esta administración la que tiene ese sentir diferente con la ciudadanía, o será más de lo mismo? Al parecer la asistencia al foro fue con una finalidad: demostrar el hartazgo que existe a las promesas de campaña y los pocos o nulos resultados. A ver cómo le entra la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez a cada uno de los temas expuestos.

Resistencia. Verbeneros pudieran adherirse más a las reglas que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado ha establecido, sin embargo, no lo hacen, dijo el comerciante Juan Román Sanguino, dirigente de los verbeneros de la CNOP, pues señaló que hace unos años ya el Ayuntamiento ha estado trabajando para que sea más ordenado el trabajo de los verbeneros, pero existen muchos que no quieren seguir las normas. Explicó que son alrededor de 63 miembros de su grupo y siempre trata que vayan por el rumbo cumpliendo, y están trabajando, pero hay renuencia, e indicó que sería más fácil si hubiera coordinación a la hora de la venta, porque todos tienen variedad, y hace falta que se unan a los trabajos ordenados para tener mayor consumo.