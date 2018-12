Sin aguinaldo. Una vez más pararon labores los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), en esta ocasión por la falta de pago del aguinaldo. La mala situación financiera que ha presentado la Comuna en lo que va del año sigue afectando a los empleados, situación que la tesorera del Ayuntamiento, Alma Judith Solís Chávez, considera que tiene pocas probabilidades de resolverse en estos días porque, según dijo, no hay dinero pero están esperando un préstamo. En lo que son peras o manzanas, los trabajadores están con la incertidumbre de pasar una Navidad con pocos recursos, pues el préstamo mencionado no llegó y las cosas pueden complicarse, ya que se atravesó el fin de semana y mañana ya es 24 de diciembre. A ver si en el transcurso de esta semana puede resolverse el conflicto.

De un lado para otro. Varias personas, especialmente las de edad avanzada, se molestaron con el director de Desarrollo Social de Angostura, Omar Duarte Rodríguez, pues no organizó bien el pago de los apoyos de Prospera, evento que estaba programado para llevarse a cabo en la Plazuela Municipal, pero de repente se cambió a la Presidencia y muchas personas no podían caminar hasta allá debido a diversos problemas en las rodillas, tobillos y piernas, pero lo lamentable del caso es que Omar Duarte ni siquiera se presentó con la gente para darles a conocer el cambio, sino que de repente les llegó la noticia a manera de rumor, y mientras algunos se fueron rápidamente a la Presidencia para confirmar la información, otros iban de un lado para otro.

Les falta orden. En el tianguis del Centauro del Norte hace falta más ordenamiento, sobre todo para instalar a todos aquellos vendedores que son constantes, pues desde las 03:00 horas están apartando su lugar en plena vía pública, y señalan que aun cuando tienen tiempo vendiendo, muchas personas llegan y “les acaparan su lugar”; este trabajo debe de realizar el encargado de ordenamiento y cobro de piso, José Hugo Miranda Aguilar, quien todos los fines de semana acude a realizar el cobro de piso, sin embargo, no hay quién los ordene de parte del Ayuntamiento y señalan que sería mejor de esa manera.

No tienen museo. Mientras que los municipios de Mocorito y Salvador Alvarado cuentan con sus respectivos museos en la región del Évora, Angostura no tiene en su haber un edificio que funcione como recinto de este tipo, a pesar de contar con piezas encontradas en su territorio que pueden llamar en gran medida la atención de los turistas, más ahora que se busca explotar las riquezas del municipio en dicho ámbito, y es que las piezas que hay se encuentran medio acomodadas en un cuarto del Club de Leones, en el que no se pueden apreciar bien, por lo que el cronista Joaquín Inzunza ya le hizo la petición a la alcaldesa Aglaeé Montoya para gestionar un lugar que pueda servir para tal fin. Las piezas ya se tienen, ahora falta la acción.