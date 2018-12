Más vale prevenir. En donde ya de plano hasta la misma autoridad de Protección Civil se unió al llamado a la prevención por el pésimo estado de las carreteras es en Mocorito, y es que el coordinador en el Pueblo Mágico, Valentín Alapizco Arce, dijo que si van a conducir los días 24 y 25 por las carreteras que sean precavidos, porque el mal estado de las rúas los puede exponer a ocurrir un accidente que se pueda traducir en graves consecuencias. Lo malo es que la autoridad municipal no se preparó con la reparación de baches para que estén en condiciones de ser transitables las carreteras, porque hablar de recurso, se dijo que les quedaron un remanente de 15 millones de pesos gracias al buen manejo y ahorro del recurso, entonces se debió haber pensado en la buena utilización de éste.

Como hormiguita. La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ya ha dado muestra que no se quedará con los brazos cruzados ni dará excusas como ya lo hizo mucho su antecesor, José Manuel “Chenel” Valenzuela, con el tema de la carretera Guamúchil-Angostura, porque durante la más reciente visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel ya dio muestra que será una piedrita muy insistente en el zapato y que va a buscar el recurso hasta obtenerlo. Por lo pronto y previniendo estas fiestas, se emprendió una serie de reparaciones en los baches con la intención que se encontraran transitables.

La labor. Recientemente el joven Maximiliano Gutiérrez Guzmán fue nombrado enlace de la senadora por Morena, Imelda Castro. Un acierto en la designación, porque a la voz de ya se encuentra realizando acciones que permitan tener en constante visita a la legisladora, pero no solo de visita social, sino que se generen condiciones de beneficio para el municipio de Salvador Alvarado; por lo pronto ya se encuentra trabajando en las acciones que se pudieran mejorar de acuerdo a las comisiones en las que está asignada la senadora.

Todo a destiempo. Las actividades más importantes del Ayuntamiento se han dejado para después, porque no hay control de parte del alcalde Carlo Mario Ortiz ante los funcionarios que desempeñan una labor dentro de la administración, así lo dijo el regidor de la fracción del Partido Sinaloense (PAS), Romeo Gelinec Galindo, pues señala que tanto la administración de la Comisión Municipal de Desarrollo y Centros Poblados (Comun) de Salvador Alvarado no se ha hecho en tiempo, pues se supone que la administración de Carlo Mario Ortiz ya tiene la experiencia y no están cumpliendo, tal es el caso del representante de Control Interno, así como de otras actividades, que no se está insistiendo para que mejoren, por ello el regidor pidió durante la sesión de Cabildo 04 realizada ayer que el alcalde debe recalcar a sus funcionarios de confianza que los ayuden con los trabajos pertinentes y que no dejen todo para el último, porque ahí están marcando su deficiencia en el desempeño laboral y administrativo que tiene el Ayuntamiento de Salvador Alvarado.