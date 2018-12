Así cómo, pues. En donde de plano nomás no hallan una es en el municipio de Angostura, y es que luego de regresar de la fiesta de Navidad, con todo el trabajo de recolección de basura en cada una de las comunidades y en la cabecera municipal, que se les descompone el único carro recolector de basura que se encuentra funcional, y los que tienen en el Taller Municipal están sin llantas, otros con el motor averiado, entre otros detalles, y las unidades que entraron al quite desde hace varios meses son batangas o dompes. El detalle es que no se da con una buena, toda la maquinaria es infuncional, y ni cómo responder a las necesidades de la gente, que cada vez demanda más, y prueba de ello es que en plena Navidad dejaron abandonadas cerca de 22 toneladas de basura y no se tiene cómo reaccionar.

Al trabajo. Al interior del Congreso del Estado no existen miramientos, menos con el tiempo tan encima, para definir el presupuesto con el que se estará trabajando en Sinaloa, y para ello a temprana hora la diputada Gloria Himelda Félix Niebla se reunió con la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior para determinar el cumplimiento de los requisitos legales para la expedición de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado que se deberá ejercer en el 2019, labor que sin duda deberá trabajarse a marchas forzadas para que pueda ser concluida y determinada antes de que cierre el 2018.

Sin olvidar la mira. En Mocorito hay un personaje que no ha olvidado el objetivo que se había puesto y que por decisiones en las boletas electorales no se vio favorecido, y es el excandidato del PRI a la presidencia municipal, Óscar Camacho Rodríguez, quien se encuentra trabajando intensamente conformando los comités Puro Sinaloa en cada rincón del estado, y ha dado muestra que trabajar lo sabe hacer muy bien, porque en mente sigue con la visión de buscar la oportunidad de gobernar el municipio. Habrá que esperar los tiempos y determinar si tanto trabajo que ha venido realizando le dará el pase para lograr aparecer de nueva cuenta en las boletas por el Pueblo Mágico.

¿Y la inauguración? Parece ser que la obra que se encuentra salada es la de la avenida Ferrocarril, pues nomás no se llega el día en que se haga el acto oficial de inauguración, pues ya no fue a la tercera, que dicen es la vencida, ni la cuarta, ya van más de seis ocasiones que se hace pública la fecha y no se llega el día, pues el primer edil Carlo Mario Ortiz Sánchez espera la presencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero éste no decide la fecha para venir a inaugurarla, está por cumplir poco más de medio año en que la obra ya se encuentra al público y no se hace ningún acto oficial; ya se utilizó para los altares, para festivales, y sigue sin ser inaugurada. Ha habido varias llamadas a inaugurar, porque de estrenar ya no tiene nada nuevo, las personas esperan según la fecha pactada y resulta que siempre no. A ver cuando sea la de de veras haber si hay alguien esperando.