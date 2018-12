El eterno problema. Las líneas del drenaje en Salvador Alvarado van de mal en peor, y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), dirigida por Manuel Beltrán Urías, se encuentra esperando los apoyos del Fonden, sin embargo, este recurso viene destinado para los problemas ocasionados por las inundaciones, y las pésimas condiciones de la tubería no son problema de desastres naturales, sino por un desgaste de tiempo, así lo declaró el regidor y presidente de la Comisión de Agua Potable y miembro del Consejo de la Japasa, Gilberto Lugo, agregando que esto tiene que solucionarse lo más pronto posible porque los derrames de aguas negras podrían infectar los pozos de la Junta, pozos que son utilizados para la distribución de agua potable en toda la ciudad. De no atenderse a la brevedad este foco de infección podrá en riesgo a toda la población, no solo de Salvador Alvarado, sino de una gran parte de la población de Angostura, debido a que se ha venido afectando al río Mocorito. La denuncia es válida, pero qué se ha venido haciendo desde cada una de las partes que corresponde a las autoridades para darle solución, la cual tiene el tiempo contado para detener este ecocidio.

¿Para cuándo? Quienes no se quedaron callados y solicitaron una pronta reunión con la alcaldesa del municipio de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, fueron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para exponerle la inconformidad del pago incompleto del aguinaldo, ya que de los 65 días de aguinaldo que habían estado recibiendo, en esta ocasión solo les depositaron 60 días, quedando pendientes cinco días de pago. Es por ello que esperaron que la alcaldesa llegara a la sesión de Cabildo Abierto para mantener una reunión y llegar a un acuerdo, por lo que se determinó hacer el pago de lo que marca la ley, pero la presidenta municipal les solicitó un plazo para responder a esta situación, que dejó en incertidumbre a los guardianes del orden, porque dijeron que quedaron como estaban, sin fecha ni respuesta que los dejara contentos.

La crisis. En donde se encontraban en un estira y afloja es en la comunidad El Llano, perteneciente al municipio de Angostura, porque un grupo de 45 mujeres se encontraba en la incertidumbre porque no les habían pagado el empleo temporal, pero lo más extraño es que en el resto de las comunidades ya se había pagado, por lo que de inmediato se buscó a la líder de este tipo de programas, Luz Esther Laija, quien les dijo que habían extraviado sus papeles y no sabían para cuándo les darían solución. Fue tanta la molestia, que las féminas buscaron y demostraron con papeles lo que habían acordado, que de una les hicieron el compromiso de pago, sin embargo, se encuentran a la expectativa porque no saben si realmente les van a cumplir con el pago.

Hay culebra en el agua. Al interior de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, que dirige Waldemar Angulo, la situación se ha puesto intensa, y es que aunque ya se anunció la primera convocatoria para definir al grupo que integrará el comité de elección, pareciera que todo se pretende llevar por lo oscurito, porque la convocatoria no fue presentada de manera pública, y cuando se buscó al dirigente no se encontraba o no contestaba las llamadas.